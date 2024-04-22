女神麥嘉欣表裏不一　戙起隻腳食飯

由王祖藍及李思捷主持的無綫節目《福祿壽訓練學院》將進入競賽模式，王祖藍及李思捷率領的隊伍會分三個回合比併，導師各自擁有一名「最強武器」。

祖藍的祿隊特色是盡收最靚仔及最靚女的一隊，分別是柏曦及嘉欣。26歲的麥嘉欣是澳門聖約瑟大學臨床心理學學士，演藝經驗豐富，作為2017年國際小姐澳門代表的她，曾參與內地多個春晚及中秋晚會演出。嘉欣搞笑地在個人簡介自揭是表裏不一的女生：「可能大家都會覺得我係斯文嘅，但其實我都幾粗魯，而且有好多位都比較男仔頭，例如鍾意睇打拳、揸車，又會戙起隻腳食飯等等。」有「男神混合體」之稱的柏曦，聲仿能力及歌唱實力均不容忽視，曾是《全民綜藝大舞臺》兩屆亞軍之餘，亦是新會廣視第一屆歌唱大賽冠軍。柏曦接觸抖音之前曾是一名 IT人，感性與理智俱備。

思捷的壽隊特色是雲集兩大舞林高手葉泓聲（Gordon）及關嘉敏（Carmen），跳舞組合《天堂鳥》出身的 Gordon 跳舞了得不容置疑，曾以女子跳唱組合出道的 Carmen，還是中國舞教師、懂得藝術體操、打功夫、吹色士風，甚至紫微斗數。壽隊的實力擔當落在「閱歷王素人」馮彥中身上！由於聲線及外形與家駒相像，彥中在第三集《福祿壽訓練學院》中獲安排獻唱向家駒致敬，該條短片單計無綫官網社交專頁，Like數達9,401（截止周日深夜12點），觀看次數則衝破87.2萬。