林奕匡街頭即興Jam歌　送音樂會飛鼓勵Busker

歌手林奕匡（Phil）正最近密鑼緊鼓排練音樂會，早前他途經旺角取車，聽到有Busker演唱自己的歌曲《安徒生的錯》，於是他突入Busker街頭開直播一同演唱！之後Phil更即興與Busker Jam《有人共鳴》及《一雙手》，當中有樂手表示自己今年考DSE：「我小六就聽呢首歌。」Phil聞言即苦笑說：「你想兜個圈話細個就聽我啲歌。」隨後樂手更建議彈THE FIRST TAKE Version，Phil大感驚喜：「呢個Version多咗個Music Break，你都識？」現場有不少圍觀市民一同大合唱，唱畢後，Busker大喊：「我真係好開心呀。」

之後，Phil表示：「今日幾開心，冇諗過有咁大嘅收穫，我係有個會計喺登打士街，行過嚟拎車嘅時候就咁啱見到。音樂其實有時就係緣分嘅嘢，例如遇到一隻歌、遇到一個故事、遇到一份詞，生命有唔同嘅機遇就係咁樣嚟。」又鼓勵Busker繼續追夢，做到自己喜歡的事，即使遇到挑戰都會令人成長，讓自己能夠面對更多難題：「做音樂唔容易，尤其是Buskers，要一早霸定個位又要練好多歌，所以大家要多多支持。」最後Phil更為他們送上自己音樂會門票，邀請Busker到場欣賞。