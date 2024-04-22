姚焯菲風頭被Dancer搶　講到明：唔會換人！

姚焯菲（Chantel）與呂慧儀今日（22日）在藍田出席母親節活動。Chantel將離港到新西蘭繼續讀書，她指會到街市買餸與媽媽預祝母親節，自言廚藝不俗。

呂慧儀指現在慶祝母親節講求實際，過往曾夢想兒子買花送給他，雖然也是她付錢，但也開心兒子意，但現在情願兒子送西蘭花，可以用來煮餸，母親節會與屋企人在家食飯慶祝，她說：「蟹籽眨吓眼已經10歲，變咗個小男人，已經少咗錫我，有啲唔捨得佢長大，不過佢都好窩心，有一次見到有座樓好靚，話大過買畀我。」問到Chantel長大後可會買樓孝敬父母？她說：「大個儲夠錢都會買樓送畀父母，不過，父母都唔想搬屋，佢哋太鍾意依家住緊嘅地方，自己大個都想有物業，係其中一個目標，最好喺父母附近。」呂慧儀表示生女兒真窩心，提議她再生一個女兒？呂慧儀笑說說：「呢個大難題嚟，等我今年生日許願先。」

Chantel最近跳唱演繹新歌《Dreamscape》，但網民卻將焦點落在身旁的兩位舞蹈員，指兩人顏值與身形也勝過「國民初戀」，風頭被搶，Chantel回應表示沒有看報道，也不會因為對方fit過自己而不開心，更不會因而換舞蹈員。