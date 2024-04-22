蔡琴相隔8年再踏紅館舞台　自嘲做別人的搖錢樹

台灣「靚聲天后」蔡琴相隔8年再踏紅館舞台，將於5月25日至26日舉行《蔡琴『好新琴』香港站演唱會》，她稱久別香港全因在3年疫情期間，為自己及圑隊的健康着想而休息了2年，她接受訪問時表示：「人命始終比金錢更加重要。」，又透露自己在「停唱」期間曾因鼻水及胃酸倒流而就醫，發現聲帶有少許出血，雖然抱恙，但亦覺得好彩，她豁達謂：「因為那時候正值休息期，可以好好養聲，醫生教我做些聲帶護理。」並指15年來沒有好好休息，借此機會終於可以專心放假，熱愛歷史的她休息時間日日都看最喜歡的戰爭紀錄片。

談及今次演唱會，她稱已揀好歌單，當然不會少了其經典歌曲《恰似你的溫柔》，還有為港迷必唱的《被遺忘的時光》，又爆自己不知《被》的受歡迎程度如此高，她謂：「曾經在北京的演唱會上，於表演中段唱這首歌，豈料只唱了頭兩個字歌詞『是誰』，觀眾就爆發如雷掌聲，我根本無法繼續唱下去，當時也不明為甚麼觀眾反應如此激動熱烈，後來有人跟我說，是因為電影《無間道》令這首歌再度爆紅，這首歌在電影播出過。」她返台後看了電影《無間道》系列，還知歌曲成為了Hi-Fi發燒友最喜愛的歌曲，連帶以前的黑膠唱片都被炒賣，不過以前年代的唱片是賣斷版權，所以不管炒價多高都跟她無關，笑言：「自己條命就是一直做別人的搖錢樹，但也不會為此生氣。」

她亦提到曾獲邀出席發燒碟的活動，跟發燒友齊聽由過百萬的音響器材播出她的歌，並笑謂：「現場全部都是男人，還爭着搶我的簽名海報，心想海報咁醜都要搶。」問到演唱會可邀請嘉賓？她說經一事長一智，以後不再請嘉賓：「曾經請過童安格擔任演唱會表演嘉賓，怎料被罵我逃（少）唱了兩首歌。」

蔡琴縱橫歌壇45年，一直穩站歌后之位，她分享護聲秘方：「就是不吃辣及喝梨汁，因為每次喝梨汁就會即刻開聲，這個秘方是蘇芮所教，但就未必人人適合。」除靚聲外，她亦着重身形管理，一直奉行168的飲食方式，每晚九時後不進食，每日做200次坐立，而護膚方面，就是不工作的時候不會化妝。