同場碰頭不相認！吳卓羲菊梓喬世紀同框零交流

林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》今晚（22日）舉行明星好友場，林峯一眾好友包括吳卓羲（Ron）與楊怡也有撐場，而Ron的緋聞女友菊梓喬亦是座上客，兩人相隔一行前後而坐，但現場所見兩人未有交流，Ron全程黐實楊茜堯與林峯，菊梓喬則與妹妹結伴，低調進場，未有在記者區前拍照，但她心情大靚，在電影院內有對鏡頭笑。

Ron與楊茜堯受訪時表示專誠來支持林峯及香港電影，Ron稱看該片宣傳片時，見林峯打戲連場，戥對方辛苦。楊茜堯、Ron及林峯曾於2003年合作劇集《大唐雙龍傳》，茜堯坦言：「我同Ron好耐冇合作，3個就更加少機會。」Ron指跟茜堯對上一次合作已是2005年，問到會想再合作？茜堯謂：「睇緣分，佢哋咁忙，我就得閒啲，我只係湊小朋友，我可以交畀人湊。」Ron即說：「你肯我肯，係林峯唔肯，我曾經問過佢，我想同佢再合作《大唐雙龍傳》電影版或者電視續集，因為想有部作品畀粉絲回憶吓，但佢話唔好搞，年紀大，唔可以再露。不過嚟緊我同阿峯會有機會合作，係時裝，最快年尾，其他唔講得住。」茜堯直言3人平時難得見面：「我嘅小朋友同阿峯嘅小朋友都未有機會見，我都好期待，我都只係見過相，未見過佢嘅小朋友真人。」