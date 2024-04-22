熱情陪酒孃　愈飲愈搶韁

有我哋陪你飲酒，梗係特別好飲啦！（互聯網）

能夠享受美酒係一大樂事，如果有埋靚女陪飲就更加開心喇！喺日本AV界就有好多以陪酒孃作為主題嘅系列作品，將陪酒之樂帶畀觀眾，再加入各種床戰場面，令男士睇到大呼過癮又滿足！

親身招呼

喺SOD出品嘅《爆乳陪酒孃爆乳誘惑》入面，戀渕桃菜為慶祝出道兩周年，決定變身成為陪酒孃去到酒吧親身招呼男客人，而佢嘅態度豪放又親切，更全程採取主動，先捉住客人雙手感受自己對大奶嘅彈性同威力，然後喺座位慢慢移船就磡埋身激戰。如果其他客人又想加入戰團又得唔得呢？當然係冇問題，桃菜絕對唔介意大玩3P，就算中出收場都可以，難怪班客人個個都玩到如癡如醉啦！

百變H奶

由S1推出嘅《幸福治愈H Cup陪酒孃》當中，一間酒吧重金禮聘到巨乳陪酒小姐小宵虎南加盟，而虎南服侍客人可以話無微不至，細心又夠溫柔，而且仲人靚波正添！不過，虎南之所以恩客成群，原因當然冇咁簡單啦！佢為咗帶畀客人新鮮感，經常換上不同服裝大玩Cosplay，可謂形象百變！而客人面對虎南往往慾火高漲，南妹則對於客人不同要求都會樂於滿足，喺酒吧座位嚟個肉搏戰亦完全唔會拒絕，做佢嘅客人真係好幸福呀！

知恩圖報

片廠AQUA MOLE製作嘅《成為專屬爆乳陪酒孃，盡心盡力招呼房東》，講述公寓房東吉川大叔朝早出街時，見到爆乳人妻武田怜香靜靜坐喺公園，到佢夜晚返屋企又見到怜香坐喺度，一問之下，才知佢畀老公趕出家門搞到無家可歸，吉川見香妹咁可憐，就請佢去居酒屋一齊食飯飲酒，仲可以畀佢喺屋企暫住。怜香大為感動，當佢知道吉川鍾意飲酒，於是變身成為私家陪酒孃，仲自動獻身滿足對方嘅需要，以報答吉川嘅恩惠！

簡評

老實講，一人獨酌，就算支酒幾靚都總係覺得爭咁啲嘢，有人陪住一邊傾一邊飲先係最滋味！而今日為大家介紹嘅陪酒孃系列，當中嘅陪酒孃唔單止陪酒陪玩，仲陪埋上床，簡直就係男人至愛！喺3部作品中，本仙最鍾意戀渕桃菜主演嘅《爆乳陪酒孃爆乳誘惑》，原因係桃菜又靚女又大波，仲要全程發晒姣咁勾引客人激戰，更加中出收場，令人睇得更加激情過癮！