陳家樂英文有限公司勁遺憾　到公牛主場朝聖米高佐敦

由藝人陳家樂、周家怡、恬妞、許靖韻、石修、方力申、張建聲、劉美娟等人主演的英皇電影《出租家人》參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節(Asian Pop-up Cinema)，並於閉幕之夜獻映，同時陳家樂獲頒璀璨之星(Bright Star Award)大獎，家樂與導演劉偉恒專誠飛到芝加哥出席盛會，並與當地影迷作近距離交流，家樂坦言非常難忘：「上台領獎的時候相當感觸！」

出席電影節期間，家樂與劉導演現身一場映後分享，家樂覺得觀眾的提問很有水準，看事物看得很深入，只是要求完美的他，直言有少少遺憾：「我未能用英文直接交流，要透過翻譯，始終唔可以將自己感受百分百傳達畀觀眾，希望下次可以用英文，令佢哋更加明白我嘅諗法。」

問到家樂在上台領獎前可會緊張？他說：「之前冇太緊張，可能喺一早已經被通知，開心感覺逐漸累積，唔會有突然公布嗰種驚喜，但當我上台領獎嘅時候就好有感觸，發現自己喺呢個行業已經有一段時間，原來喺有人睇到，而且不單止香港，世界各地唔同地方嘅人都認識陳家樂、有留意到我嘅作品，呢嗰對我嚟講喺好大嘅鼓舞，希望未來有更多作品帶畀觀眾！」

專程來到芝加哥，除了出席影展及領獎以外，家樂與劉導演還去了公牛（NBA籃球隊）的主場，家樂稱小時候就很愛看米高佐敦打籃球，和導演特別在工作前數小時，去了當地的芝加哥公牛主場參觀一下，總算一圓多年心願。