為免再生事端！姜濤AL被安排分開謝票　Jer大爆有人自己加戲

男圑MIRROR本月20日於美加完成演唱會後返港，怎料成員抵港前一日，兩大人氣王姜濤及Anson Lo的粉絲疑為霸位問題而起衝突，Anson Lo粉絲「神徒」更報稱被人推跌而受傷。至於20號當日，姜濤及Anson Lo被安排各自從不同的出口離開，免觸動兩派粉絲神經而再生事端。

今日（22號）MIRROR其中4位成員姜濤、Anson Lo、Jer及Jeremy出動，由約中午開始至晚上7時，密集式走勻四間戲間為領銜的電影《12怪盜》謝票，不過姜濤孖Jer負責尖沙咀區的兩間戲院，而Anson Lo則夥拍Jeremy到九龍灣及觀塘區的戲院，似乎是有心分開兩人，以防再起混亂。

網上有姜濤和Jer在英皇戲院謝票的短片流出，現場Jer大爆姜濤拍攝時加戲，「姜濤今次有一幕係自己加畀佢嘅，佢最尾有個嘟嘴鏡頭，係好好嘅，佢將佢撒嬌一面喺電影度呈現埋畀大家睇。」現場姜糖（姜濤粉絲暱稱）則要求姜濤重演，大叫「嘟嘴！嘟嘴！」但姜濤只笑未有示範，而Jer就打圓場謂：「平時姜濤唔係咁，呢啲係演技嚟嘅。」之後Jer又重提和姜濤合拍《我阿媽有咗第二個》時，姜濤拍感情戲特別緊張，問姜濤可覺得自己演技有進步？姜濤則咿咿哦哦，話自己有一幕想喊，不過因拍到凌晨時，眼已很乾，所以：「就算有眼淚都係眼澀嗰啲。」

對於近日Fans之間不快事件，姜濤在謝票後作出回應道：「呢一兩日不停了解整件事件嘅經過，發現網上都流傳咗唔同嘅版本，不過無論點樣都好，事件已經發生咗，我淨係希望大家可以安全快樂去支持我哋，唔好有任何爭執或者碰撞，呢個係我哋最唔想見到。我同Anson Lo都有傾過，我哋都覺得好苦惱，唔知點樣做，呢件事發生咗唔止一、兩次，但好似一直都冇辦法解決，冇諗過一件Suppose開心嘅事情，會變成咁樣。因為每次見到我哋嘅支持者，不論係Fans或任何人，大家不論支持我哋MIRROR或是任何一個，我哋都係咁開心，因為真係一種鼓勵，所以希望以後每次見面，都可以係愉快、平安、安心地去進行。」

MIRROR明天（23號）將繼續為《12怪盜》謝票，而十二子更會首次攜手一同出席《12怪盜團魂見面會》謝票活動，與280位幸運被抽中的觀眾進行謝票。

而謝票活動後，姜濤無預警下開live重提粉絲姜糖跟Anson Lo粉絲「神徒」在機場因霸位而起衝突事件，他表示擔心講多錯多，或者被指「扮嘢」，不過他承認與本是好朋友的Anson Lo因「一啲嘢」而影響感情：「不過依家無事啦。」又望姜糖及各粉絲可以和平共處：「將心比心，去支持自己鍾意嘅偶像。」又指自己25歲「大個仔」，不會逃避問題，期間他一度講到眼濕濕，有姜糖多加安慰:「我哋都想你因為我哋而開心架，唔好眼濕濕喇。」亦有網民問:「你啲糖打人，你點睇」，即有姜糖護駕：「唔係姜家人唔該離開，呢道唔歡迎你哋。」也有中立粉絲指：「唔關你事，係姜糖鬧人」及「糖又惡、神徒又假，兩批人都不知所謂，不配有咁好偶像」，同埋亦燒理其公司指：「公司問題，係公司管理得唔好，唔關你事的」，而直播人數最高達近2萬人收看。