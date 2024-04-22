Bianca Richards健美索模　婀娜堅挺

玲瓏浮凸嘅身材唔止男士鍾意，女士亦為之羨慕不已，只係乜嘢叫婀娜多姿嘅身材呢？好似呢位來自澳洲嘅人氣性感模特兒Bianca Richards就係最佳人辦喇！

熱愛運動

講到點鍛煉出健美身形，原來唔係一味勤力做運動就得，出生於澳洲悉尼，家陣喺美國洛杉磯定居嘅性感模特兒兼網紅Bianca Richards，就話控制飲食同運動固然唔少得，但最重要都係有恒心！

事實上，佢細個時其實係肥妹仔一名，雖然佢係運動愛好者，從游水、打藍球到滑雪等無一不歡，但身材卻始終比較豐滿。正所謂「愛美之心，人皆有之」，當時正值青春少艾嘅Bianca Richards亦唔例外，為咗令自己着泳衣時更加吸引迷人，於是佢便走去修讀營養學及健身課程，希望可以瘦身減肥，以弗爆身材示人。佢表示雖然當時學習到唔少健美相關知識，但始終忍唔到口戒食零食，所以瘦身效果未如理想。然而一切直到情竇初開就出現翻天覆地嘅改變，當時提起心肝要變靚嘅佢，喺不斷努力下鍛煉出誘人身段，縱然呢段初戀好快結束，卻已令佢養成健康生活嘅習慣。

一脫成名

本身樣貌已經夠索嘅Bianca Richards，鍛煉出婀娜多姿嘅身材後，自然多咗唔少追求者，只係當時嘅佢唔再戀愛大過天，而係希望能喺模特兒界大展拳腳。

原來喺一次偶然機會被星探發掘，佢為著名男士雜誌拍攝性感寫真，並憑住呢輯寫真一脫成名，自信心爆棚下便希望以性感模特兒身份創出一番事業，之後佢拍攝過多輯大尺度寫真，隨住人氣愈嚟愈勁，又陸續為多個時裝及泳衣品牌拍廣告，與此同時佢又推出多本寫真集，更係令佢嘅人氣直線飆升。正如唔少性感模特兒一樣，佢食住個勢開設IG及Twitter帳號，除咗可以提升知名度，卻估唔到憑住分享福利照，令佢獲得喺美國工作嘅機會，後來為咗獲得更大發展空間，佢便索性移居美國，全力發展自己嘅性感事業。

Profile

出生地：澳洲

身高：167cm

三圍：35F-24-35

Bianca Richards表示眼見自己嘅IG由當日嘅零粉絲，發展到今日超過65萬，最開心就係得到咁多人欣賞同支持，希望未來能夠以更火辣嘅寫真，等更多人認識佢嘅魅力。