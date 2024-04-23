【是日通勝】

農曆三月十五

甲辰年 戊辰月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：遠行、理髮、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

金牛座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

雙子座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

巨蟹座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

獅子座：財運急升，只可惜金錢不一定能買來歡樂。

處女座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

天秤座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天蠍座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

人馬座：工作遇到瓶頸難解決，可嘗試轉用新方法。

山羊座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

水瓶座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 士氣強

（跌）豬 心情差

鼠：人緣一般，易惹是非，謹記言多必失。

牛：遇上難纏的客戶，易被弄得身心俱疲。

虎：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

兔：珍惜眼前人，要多花心思討伴侶歡心，

龍：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

蛇：小心爛桃花，勿對身邊的異性太熱情。

馬：健康是財富，要早睡早起，切勿熬夜。

羊：職場多變動，適應出問題，容易犯錯。

猴：財運下跌，消費宜審慎，不適合投資。

雞：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

狗：獲另一半瞓身支持，幸福感油然而生。

豬：是日沖煞，情緒不穩，易惹人事紛爭。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

拇指

每一個健全的人都有一雙手，每隻手都有五隻手指，即拇指、食指、中指、無名指及尾指，其中以拇指最為重要，影響力最大。從手之動作運用而言，若沒有拇指的話，工作上會十分不方便；若沒有其他四指中之一隻，則活動上帶來的不便之處會較少，所以手指公又名拇指，即四指之母親也。

一般而言，長形的拇指比短拇指為優勝，長的拇指多為卓越傑出人士，由於拇指第一節代表實行決斷力、第二節為思想邏輯分析力，那麼，長形的拇指此兩部位也較長些，自然優勢比短的拇指為多。

那如何分別長與短呢？拇指的長度標準是能達到食指第三指中間處，若拇指超越食指第三節中間便為之長拇指，若不及則為之短拇指了。

拇指顧名思義，代表祖業、父母，若拇指生得差、即表示無祖業之庇蔭，若有損傷的話，主父母健康比較差，或與父母緣較薄。拇指直硬代表為人有自信，意志堅定，若柔軟則易受人左右，意志力不強。拇指第一節尖弱，疑心大、不易相信人。拇指第二節如蜂腰，主思考能力好，若有肉而粗，代表行事決定力強。