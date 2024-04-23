《死侍與狼人》新預告「狼人」怒插「死侍」下體　經典超英有望回歸

漫威（Marvel）超級英雄電影《死侍》（Deadpool）第3集《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於今年7月上映，全新限制級預告片昨晚公開。

新一集最大賣點是久違的超英「狼人」回歸MCU（漫威電影宇宙），而新預告中「狼人」亦首次亮相，除了翻玩經典對白「死X開」之外，亦有他與「死侍」雪地激戰，其中「狼人」更施展「狼爪」插「死侍」下體。由於新預告片是三級的關係，除了有暴力血淋淋的場面之外，亦粗口橫飛。

有「漫粉」看完預告後指片中有好多「彩蛋」，其中片中出現「死侍」與「狼人」跳入空間傳送門，即令一眾粉絲懷疑「奇異博士」將會於片中驚喜現身。此外，片中亦出現「巨人蟻俠」的屍體，他已成為大反派的基地。而於基地前亦出現幾名人士，有眼利的粉絲見到其中一名是有狼爪的女性，因而懷疑於《變種特攻2》（X-Men 2）出現過華人女星胡凱莉飾演的反派「死亡女」（Lady Deathstrike）、「劍齒虎」（Sabretooth）和「蛤蟆人」（Toad）等都會於同一場景中現身。

今次預告片中亦有兩大新加盟的角色登場，包括由英國視后「戴妃」Emma Corrin飾演的「X教授」邪惡雙胞胎妹妹Cassandra Nova。此外，還有「死侍狗」的出現。