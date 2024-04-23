林峯新片震撼驚阿女睇到喊　若票房好做乜都肯

藝人林峯、胡子彤及張文傑演出的電影《九龍城寨之圍城》昨晚（22日）舉行明星好友場，3子獲好友及家人撐場，其中本月16日生日的胡子彤獲好友朱鑑然、黃浩然等送上蛋糕慶生。

林峯稱今次是自己第一次觀看該片，笑言可能會看到興奮得踢櫈，問到家人有否到場？他坦言：「太太唔喺香港，不過佢之後喺戲院支持我。（會唔會畀囡囡睇呢套戲？ ）太太都問過我呢套戲係2B級，畀囡囡睇會唔會唔係咁好，而且我怕囡囡見到我戲中畀人打會喊，等佢大個啲先睇，因為有啲畫面都比較震撼。」胡子彤稱自己也有同樣顧慮：「我嘅姪仔姪女都好想睇，但佢哋一個4歲一個8歲，我唔畀佢哋睇，佢哋有少少扭計。」張文傑則謂自己沒有這個煩惱，獲全家來捧場。

問到若票房成績好，會如何派福利？胡子彤及張文傑叫林峯慎言，林峯即擺公司上枱：「唔敢講，睇老闆，老闆話事，叫我做乜都肯，我係非常好嘅員工。」他透露稍後會飛到內地做首映，並暫定會到內地5個城市進行路演，講到內地預售票房一般，他稱反而聽到不少內地朋友表示看完預告片後，對電影非常感興趣：「九龍城寨對香港好有代表性，亦都係首部電影講九龍城寨以及講得咁仔細，希望透過電影畀全世界進入九龍城寨呢個地方。」胡子彤直言今次是他首度到內地進行路演，非常期待，已練定普通話，他自問普通話OK，林峯笑言只要聽得懂廣東話都會聽得明他的普通話。胡子彤又期望林峯在內地帶他食好嘢，林峯就擔心時間太緊迫，未必有時間四出品嘗美食。