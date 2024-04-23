徐若瑄恢復單身後第一場騷　「同期懷孕」粉絲淚訴心聲

台灣歌手徐若瑄（Vivian）新專輯《先聽我說完》推出備好評，日前更受邀演出嘅佢，即使忙緊新專輯嘅宣傳，仍然為粉絲帶嚟多首經典歌曲，現場氣氛更係從頭嗨到尾，而向來都係時尚指標嘅Vivian，以浪漫搖滾嘅黑白造型帥氣登場，白色軍裝外套襯黑色短裙，性感得嚟又別具特色，加上符合新專輯主視覺嘅辮子頭，簡直靚到窒息。而隨着個唱結束，Vivian亦將全身心投入準備5月18日喺台北Legacy舉行嘅「先聽我說完 新專輯享聽會」，一連喺多個不同地區演出，認真犀利。

首次過大海演出嘅Vivian，喺全場熱烈嘅呼喊下帥氣登場，並以歌曲《假扮的天使》及《狠狠愛》炒熱全場氣氛，唱到《敬女人》及抒情歌《好眼淚壞眼淚》時，現場更變成大型KTV，全場粉絲主動跟住合唱。而每次演出都會送珍藏黑超畀現場粉絲嘅佢，今次亦喺唱完《翅膀》後拎出一副黑超送粉絲，瞬間令現場粉絲激動尖叫連連，Vivian亦趁住大家情緒高漲，一口氣唱《大麻煩》及《不敗的戀人》兩首輕快歌曲，向來寵粉絲嘅Vivian，亦喺互動環節選中一位同佢同期懷孕嘅香港女粉絲，難得可以向偶像訴心聲嘅機會，粉絲更係眼濕濕表示聽住Vivian嘅歌，就好似陪伴佢經歷人生起伏一樣，令佢成為Vivian忠實粉絲，最後Vivian亦喺Encore環節選唱《愛笑的眼淚》，為今次演出畫下完美句號。