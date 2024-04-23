期間限定美食　食得好有得玩

平日做得咁辛苦，偶然放假都想輕輕鬆鬆食買玩，有餐廳或品牌推出期間限定的主題活動或工作坊，再加上各式限定美食，有得食有得玩，心情自然好。

西班牙春遊會

貴為旅遊勝地的西班牙，既有無數美食，亦有各式美景和活動。西營盤西班牙餐廳將於4月27日至28日推出沿自塞維亞的春遊會，到時會有佛朗明哥舞蹈表演、火腿切割儀式、品鑑雪利酒和幸連大抽獎等，主廚會在早午餐和晚餐提供多款西班牙美食，包括西班牙曼切高羊奶芝士、番茄凍湯和傳統燉牛尾等菜式，讓大家樂而忘返。

打機兼歎啡

打機不一定是男士專利，如果打機同護膚拉上關係，相信會受到女士歡迎，國際美妝品牌和創新教育科技品牌合作，在4月於中環咖啡店開設遊戲機主題期間限定店，當中會擺設多部好玩及符合美容主題的遊戲機和打卡區，讓大家玩得過癮。期間會為大家打造限定菜式，Cap-PORE-cino卡布奇諾會以日本福岡士多啤梨粉砌出心形圖案，選用巴拿馬藝伎咖啡豆沖泡的PORE Over，滲出布冧、紅提子和花香，咖啡會配馬卡龍，最啱打卡。呈紫、綠和黃色的杯子蛋糕，搶眼微甜，用來配咖啡也相當不過。

周末市集

坊間對於綠色生活和可持續發展的要求日漸普及，北歐家具品牌於4月27日至5月26日推出綠色生活周末市集，到會請來不同的本地綠色小店和非牟利機構，於不同門市擺攤檔，當中包括有機生活百貨、裸買產品和天然食品、本地出品、社企糕點和寵物零食等，4月29至5月3日在太古會有工作坊和分享會，包括升級咖啡膠囊飾物、種子再造卡片和天然咖啡渣蚊香等內容，實用好玩。

選擇多多

對於識飲識食的人來講，美食選擇最緊要多元化。連鎖食材專門店及西餐廳將於5月推出多款限定主題美食，因應5月28日國際漢堡日，餐廳分店會推出7款期間限定漢堡，包括BBQ豬肉、Cajun雞肉和墨西哥辣椒火雞等口味，部分收益會捐給指定機構。同時間，於門市和網店推出優惠和牛漢堡套餐，包括2塊澳洲和牛漢堡扒、芝士和漢堡包，分量十足。5月29日灣仔分店會推出一場葡萄酒晚餐，新西蘭酒莊2款葡萄酒配5道菜式，讓大家沉醉於微熏狀態之中。此外餐廳近日推出全新午餐和晚市單點菜單，有不同口味的薄餅和烤餅，4月22日及24日會有特色的肉汁芝士薯條、招牌傳統英式牧羊人批、龍蝦濃湯和松露牛肝菌意大利燴飯等。同時間，還有新咖啡烘焙品牌登場，3款烘焙品種各有特色，無論在餐廳或家中，都可以感受到咖啡香。

和電影主角會面

看到外國的科幻電影，總會令人熱血沸騰。變形金剛主題餐飲旗艦店適逢1周年推出一系列慶祝活動，餐廳會推出新能量食譜，包括麥加登果醬脆雞、風暴辣海鮮意粉、大黃峰雞腿包、海鮮戰鬥組薄餅和力捷芝士脆雞。品牌亦推出限量版海報、T恤和軟雪糕等優惠。最開心是在4月及5月的指定日子，兩間分店會有柯柏文和大黃峰見面會，以及主題彩繪活動，粉絲記得留意。