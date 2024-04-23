「香港館藏選粹 - 中外茶具選粹」特別郵票 反映中國茶文化在歷史上的發展和影響力

【特約報道】

香港郵政以「香港館藏選粹 - 中外茶具選粹」為題，於4月18日（星期四）發行一套六枚郵票、兩張以茶壺形剪裁的郵票小型張及相關集郵品，展示茶具文物館館藏的精選茶具，既有中國外銷茶具，亦有西方茶具和外國仿中式茶具，反映中國茶文化在歷史上的發展和影響力。

中國瓷器歷史悠久，享負盛名，行銷至世界各地。中國茶文化源遠流長，茶具為中國陶瓷器物中的重要一環。為了迎合包括歐洲、美國等不同市場的需求，自明代起出現了不少創新獨特、揉合中西風格和特色的外銷茶具。

這套特別郵票非常精緻，分別展示了「外銷描金青花樓閣人物紋纏把壺」的$10郵票小型張及「廣彩開光人物花鳥紋壺」的$20郵票小型張特別以茶壺形剪裁，而$20郵票小型張更有局部光漆效果呢！

這套特別郵票及相關郵品已於4月18日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：