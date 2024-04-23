Post講與Taylor合作真情流露　Beyonce粉絲不滿引發大混戰

美國流行天后Taylor Swift日前推出最新專輯《The Tortured Poets Department》（TTPD），大碟一出即話題滿滿，其中於新碟中與她合唱新歌《Fortnight》的美國天王Post Malone近日亦惹來爭議。

話說Post於她的新碟推出後日前於社交網站留言講今次合作感受，他形容與Taylor合作是「千載難逢」的機會，並大讚她有心又有頭腦，而他好榮幸能被邀請，最後他說：「我太愛你。多謝阿Tay 💕」絕對是「真情流露」，而他亦公開他們於錄音室的合照。

由於Post之前亦與另一美國天后Beyonce合唱新歌《Levii's Jeans》，合作過後他亦有於社交網站講感受，不過他只簡單留言一句：「我愛你，Beyonce。」因而令Beyonce的粉絲大為不滿，昨日於社交網站發炮轟Post「大細超」，並與Taylor的粉絲發起網上罵戰。有Taylor的粉絲認為Beyonce的粉絲「小題大做」：「你哋好似講到佢（Post）好似咒罵過Beyonce咁，又或者對Beyonce講咗啲衰嘢。我睇唔到成件事有咩問題囉！」

Post成為「箭靶」之外，新碟中其中一首新曲《So Long, London》亦被發現疑似提及去年與Taylor分手的英國影星Joe Alwyn，引發她的粉絲到Joe社交網站留言洗版批鬥，即令Joe被迫關閉了留言功能，之後他的粉絲亦群起反擊，指責Taylor煽風點火。除了舊愛之外，新碟內亦有「憑歌寄意」新曲《thanK you aIMee》疑似唱衰死敵真人騷女星Kim Kardashian。歌詞中Taylor暗示被Kim欺負，歌曲推出幾日Kim的社交網站跟隨者人數被指流失10萬人，不過有網民指失10萬人只是少數目，因為目前Kim的社交網站粉絲人數仍有3.63億人。