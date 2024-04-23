胡楓準備開騷　《中年2》顏米羔譚輝智撐場

資深藝人胡楓（修哥）今日（23日）舉行記者會，宣傳下月澳門舉行的演唱會，屆時將有逾20位嘉賓演出，包括契仔張家輝、《中年好聲音》的龍婷、《中年好聲音2》的顏米羔、譚輝智、王菀之、鄧麗欣、張繼聰、羅蘭、蘇永康、黎瑞恩、周柏豪、王祖藍、李思捷、Joe Junior 、森森、斑斑、鄭丹瑞、曾比特、胡杏兒及顧紀筠等。

現年92歲的胡楓，是次開騷已打破最大年紀開演唱會的亞洲紀錄，他希望下一步向世界推進，打入健力士世界紀錄大全，他說：「我聽聞好似95歲就可以破到紀錄。（幾時有呢個目標？）我邊諗到有呢個目標，我都係順其自然，上紅館都唔敢諗，我都係70歲先第一次上紅館。」

講到嘉賓眾多，他笑言也不知如果安排：「我唔理咁多，我叫監製，唔好畀少我唱，我一定要唱番咁上下。」他稱所有嘉賓都由大會邀請：「唔係我叫，我今次冇叫，叫完一次、兩次，都唔好意思再叫，雖然張家輝係我契仔，我都唔好意思叫啦！不過佢好好，每次都會自己投案，有次佢話你開演唱會都唔預我，咁唔啱數，我每次開騷，佢都有嚟。」問到何時再做紅館騷？他自言甚少主動要求，每次都是別人邀請，總之一切隨緣。