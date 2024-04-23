東冲有料到：重操故業之苦與樂

不少朋友都知道，我是靠出版旅遊書已漸被人所認識。近年我已很少涉獵這個範疇，疫情後我甚至認為旅遊書已是夕陽工業。但多得有出版社垂青，找我繼續出書，而且該書出版後竟然更可再版加印。

當時沒有其他出版社夠膽出旅遊書，只有這間出版社和胡慧冲有勇氣挑戰。但正所謂瘦田冇人耕，耕開有人爭，自此一眾Freelance作者紛紛為不同出版社撰寫旅遊書，如此百花齊放、百家爭鳴的情況無疑是好事，一於齊齊唱好泰國。

最近我又再為之前合作的出版社推出新書。其實每次出書我也要面對很大的困難，今時今日你要我到某酒店拍攝介紹片段，即拍即剪即放上網可謂易如放屁。但要我做旅遊書則非常傷神，因為之前的內容部分已經Outdated，或者介紹的店或景點已經結業，我要先告訴編輯哪一頁哪一部部分需要修改，及要補充哪些新的景點或店舖。之後便要從我多個Harddisk抽取所需要的File，再重新整理一個新File 。但由於各File內有很多我的自戀相片（例如去餐廳採訪時拍我的照片有500張，但食物相片只有5張），為免被他人發現，所以花了不少心力去刪除。緊接着又要為File 分區分類，例如商場百貨或餐廳之類。

最後階段則是朗讀，基本上我已不寫書，而是對着手機將內容讀出並錄音，再將錄音檔案發給編輯。所以最辛苦應該是負責的編輯，他聽完後要將之轉化為文字，之後再加上資料搜集及投入感方能大功告成，真的有勞他了！整個過程雖辛苦但也有其樂趣，尤其是出版的書上有自己的樣子及名字，猶如兒子出世一樣，相當有滿足感。與此同時，我可自己安慰自己，今時今日個個有手機便可拍片放上影片分享平台，但旅遊書作者要有人認得兼記得，並非輕易便能做得到……

這本旅遊書有望在書展見街，如果大家想買最Updated的泰國曼谷旅遊書，記得書展時多多留意。

胡慧冲