容祖兒自認慳儉　投資全憑直覺：但係冇錯囉

天后容祖兒今日（23日）以品牌大使身份出席銀行活動，講到理財，她稱初入行時跟Twins「得個做字」，對理財沒有概念，幸好多年來得媽媽幫她打理：「近年媽咪都會帶我去銀行了解吓，因為媽咪有時都攰，我有同佢講不如請人個幫手，佢覺得自己一手一腳做會好啲，我唔想佢咁辛苦，係時候享受人生，我花咗好長時間去說服佢交畀專業團隊處理。」

講到容媽媽投資及理財有道，問她學到媽咪幾成功力？她大讚母親精明，自己學到一成已經很好：「佢覺得我賺錢能力100分，但理財都係交畀專業團隊。（依家有幾多層樓？）都係嗰啲，冇再買，依家樓市好緊張。（個樓市跌咗，冇再買？）敵不動我不動，穩守崗位。」問她財政大權全交媽咪，是否從未試過親自下場投資？她自詡：「我係盲拳打死老師傅，有時我會畀到啲好選擇媽咪，我係憑直覺，但係冇錯囉！（有冇試過損手？）有贏有輸，但唔多，唔會係慘烈。」

她自認慳儉，屬於積穀防饑型及很有危機感：「我最大嘅目標係照顧媽媽，提供個舒適嘅生活畀佢，同埋實現自己嘅夢想，經理人會覺得我經常好緊張，反而阿Sa（蔡卓妍）就好輕鬆。」另外，日前容祖出席友人生日會，林青霞也是賓客之一，她開心表示：「我係第一次見佢，同佢傾咗一句，佢知我係乜水，好開心，佢話我唱歌好聽，又讚阿Sa演戲好，佢保養得好好，一身白色感覺好Cool。」