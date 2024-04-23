Lexus LBX超慳油　最啱小個子

凌志（Lexus）全新小型混能跨界SUV—LBX日前抵港亮相，提供Active、Active+及Relax三款前驅型號選擇，而在發布會展出的是雙色配搭的Active+及最齋料的Relax版本。（林登麗攝）

繼純電動RZ和豪華7座LM之後，日系豪華汽車品牌凌志（Lexus）終於再有新車引進香港，指的就是全新登場的LBX小型混能跨界SUV。

建基於TNGA的 GA-B平台架構，車長及軸距分別只有 4,190mm及2,580mm ，至於闊度及高度分別為1,825mm及1,560mm 。輸港的提供全新 LBX 提供Active、Active+及Relax三款前驅型號選擇，而在發布會上展出的是雙色配搭的Active+及最齋料的Relax版本。

車載由高效的 1.5L直三NA引擎及電馬達配上高輸出雙極性鎳氫電池及輕巧緊密的前輪變速差速器組成的第五代 Lexus Electrified Full Hybrid 混能系統，綜合馬力及扭力分別達135PS及180Nm，廠方公布的耗油量低見5.1L/100km，數字上相當亮眼。