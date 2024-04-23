黃凱逸透視背心遊越南　食Fine Dining出洋相

ViuTV節目《淡季報錯團》由藝人練美娟 （娟姐）、駱振偉（Thor）、陳子豐、王雍泰（Nicky）、陳君浩（阿Bu）、黃凱逸（Zelos）、樊沛珈（Gi）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony）和Thomas Windle擔任主持。10位主持將會分成3組，分別前往正值暴風雨季的蘇梅島、嚴寒風季的澎湖、以及新年空無一人的胡志明市，體驗淡季旅遊的另類玩法。

Nicky、阿Bu和Zelos同出發前往越南感受胡志明市的新年氣氛，前往當地著名的高級餐廳，體驗越式法國Fine Dining的食物、服務和氛圍，Zelos身穿大地色調的透視背心，若隱若現的風格襯托其健碩的身材，他解釋今日特意身穿這套裝束是因為Nicky和阿Bu從來沒有見過他性感的另一面。兩位粉紅主持阿Bu和Zelos說話坦率直白，在評論各種菜式時的言行舉止風趣幽默。

其中一碟料理是花生形狀的鵝肝醬啫喱，Zelos為了讓鏡頭能夠清楚拍攝到該菜式的全部樣貌，欲捧着碗面向觀眾，怎料不小心打翻了整碟鵝肝醬啫喱，令在場所有人捧腹大笑，Zelos亦難為情以雙手遮臉。阿Bu自認是吝嗇鬼，不會主動去食Fine Dining，原因是一餐Fine Dining的價錢可以買到80條紙巾或60盒洗衣粉。其實他並非吝嗇鬼，只是覺得使錢要物有所值，可謂慳家暖男。