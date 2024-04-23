姜濤懶理神徒「挑釁」　Anson Lo現身惹混亂

男團MIRROR今晚（23日）在西九出席電影《12怪盜》團魂見面會，過百粉絲在停車場位置守候，由於MIRROR日前完成美加演唔唱會返港後，姜濤與Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲在機場發生「神徒大戰姜糖」衝突，令雙方粉絲陣營緊張，不過，今日現場所見，眾人的粉絲相當和諧有秩序，沒有不愉快事件發生。

約下午5時許，MIRROR成員陸續到場，Lokman、Alton、Ian 、Frankie先後到達，接住的Anson Kong與Tiger到場則應要求停下拍照。接近晚上7時活動開始，其餘成員亦到達，同坐一車的Anson Lo與Jeremy雙雙步出，戴住耳機的姜濤則與Jer緊隨其後，期間Anson Lo應要求停下拍照，看來心情不俗。而Edan與Stanley則行到最後。

見面會完結後MIRROR成員相繼到停車場離開，姜濤步行上車時，現場為數較多的Anson Lo fans起哄為偶像吶喊助威，向着他狂嗌：「Anson Lo 、Anson Lo。」不過姜濤亦未有理會便上車。隨後Anson Lo現身，不少「神徒」為見偶像衝前拍照影中，出現少許混亂情況。