婁峻碩因Tyson Yoshi不敢騷肌　踩入電影界新戲將上映

台灣組合五堅情成員婁峻碩早前推全出新專輯《RISE》，收錄了11首歌曲，並找來好兄弟派偉俊擔任製作人，他指專輯中包括不同曲風作品，表示隨住自己成長，接觸過不同事物，加上環境的改變，感覺自己的心態也有所改變。他續指今次專輯是延續上張專輯《BOARDING》的主題，他打趣說：「由《BOARDING》後今次便帶大家《RISE》，不過下一張千萬不要《Landing》或《Fall》，哈哈。」

數度來港的他，直言很想學好廣東話，又表示自幼就很喜歡看港產片，每次來港便會勾起那些電影片段，令他相當感動：「幼稚園已在電視看港產片，最喜歡看《古惑仔》系列和周星馳的電影，爸媽當然不給我看，擔心我會學壞，會給我看兒童節目，我會趁他們轉身時偷偷轉台。」他笑言有點後悔當時未有看粵語版本，可趁機學講廣東話。

上年5月首次來港開個人音樂會的他，將於6月22日再度在港開騷，他說：「今次的演唱會主題是『上漲』，去年在台北算是我首次比較大型的演唱會，今次香港的也希望可以延續台北演唱會，當然會有台北演唱會沒有的Special帶給大家，有新歌和特別環節。」不過他笑言要先賣關子保持驚喜。問到是否預備除衫騷肌？他搞笑說：「我會努力！（對自己身材不滿意？）最不滿意是香港有Tyson Yoshi！哈哈，他太壯，站在他身邊的我不敢脫。」問到他會否邀請對方出任嘉賓？他笑指上次演唱會已邀請過，再邀請會擔心對方感無聊：「我比較想大家來聽我，哈哈！（會唱廣東歌？）上一次五堅情唱演唱會《海闊天空》我唱得很難聽，大家都笑我。」他表示屆時家人也會來港支持，問到五堅情隊友會否來支持？他搞笑指隊友也聽到厭了，若會送花牌來已經很好。

除了音樂外，婁峻碩近年亦開始涉足電影，他表示早前參演了電影拍攝，稍後將會上映，提到周星馳打算開新戲正招募演員，問他可會考慮自薦？他説：「我不敢講我演得不錯，因為我還未看過自己的演出，哈哈！」但若有導演肯給予機會，自己也會努力嘗試。

妝、髮：Mii

場地: Little Sparrow