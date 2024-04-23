黃紫恩陳玟蒽拍住上　到訪海洋歷險潛水度假村

TVB Plus昨（22日）開台，由黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）及陳玟蒽（Jacy）等主持的旅遊節目《怪宿宿》打頭陣推出。

節目中，Jojo夥拍馬來西亞女神Jacy率先登場，她們介紹一間用廢棄海上鑽油台改建而成的海洋歷險潛水度假村。度假村既保留鑽油台的特點，酒店設施亦一應俱全，所見之處盡是打卡位。Jojo跟Jacy入到房間時感到喜出望外，對一座孤懸海中心的度假村，房間算得上豪華，浴廁的衛生絕對令人滿意。

度假村標榜海洋歷險潛水，有專業器材出租及有潛水員陪同，住客可以飽覽鑽油台海底景色。可惜Jojo未領有潛水牌，只能留在岸上。不過好動的 Jojo轉玩高台跳水，二話不說就從 5、6層樓高的平台直插入海。

Jojo接受訪問時透露，跳水之前完全不知道高度，她笑說︰「教練有叫我望下先跳，我唔睇費事驚，所以一口氣跳咗先算。」Jojo 直言最驚是沖甩泳衣，她笑說︰「驚衝力太猛，到時污染觀眾眼睛就唔好。」她表示直插落水的感覺舒暢。同人不同命，接力跳水的 Jacy 就沒有這麼好彩，因為落水姿勢不佳，整個人是撻落海，上水後難掩痛表情，猛呼︰「撻到個屁股好痛。」