E奶林襄做乜都畀人鬧　網友道破箇中原因

台灣啦啦隊女神林襄，有着E Cup傲人上圍嘅佢樣靚身材正，甜美外貌更係紅遍亞洲地區，可惜人紅自然是非多，自從宣布從「樂天女孩」跳槽去「小龍女」後，外界質疑嘅聲音更浪接浪不停，先係指佢人氣下滑外，又被嫌棄身材過瘦唔好睇，似足骷髏跳舞一樣，面對排山倒海嘅負評，雖然林襄本人一於少理繼續做自己，但就有網友唔理解，喺社交網發文問：「為甚麼好多女孩討厭林襄？」

網友喺社交網發文表示每次身邊朋友提到林襄時，都會瘋狂嘲諷係「假掰女、塑膠、假奶」，令網友忍唔住發文道：「但說真的，現在女生誰沒碰過一點醫美，我自己臉上也差不多一台C300。我真的很想知道，為甚麼那麼多女生討厭她？」對於林襄嘅抗壓能力，網友亦表示相當佩服。

對於網友嘅提問，其他網友亦紛紛留言各抒己見道：「李多慧是個比較，就是氣質差異」、「嘴巴上說不想靠奶紅，但又一直穿展露身材的衣服」、「給人感覺很隻掰」、「炒作熱度高但實力普普吧！上綜藝反應不好，長相沒有到頂」；但亦有人認為純粹被人妒忌：「男、女生都有，來自魯蛇們的嫉妒眼紅」、「一種見不得別人好的心態吧！甚麼醫美之類的只是藉口，用來包裝自己那出於純粹的惡意」、「大家就是愛酸！」