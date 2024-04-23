肉感小美人 陀槍騷H奶

何謂「巾幗不讓鬚眉」？意思指女性嘅能力不輸畀男性，而喺今時今日，相信冇人會提出質疑，事關新一代嘅女生，文又得，武又得，就算舞刀弄槍都好平常，唔會招嚟歧異目光，好似美澄衿依呢位肉感小美人，喺最近嘗試揸槍搵食，希望喺舞台劇界殺出個未來！

鮮嫩好波

唔少男士都係無肉不歡，連審美標準都係鍾意一啲有少少肉地嘅女性，唔信嘅話，只要留意一下日本寫真界，你會發現好多人氣女優屬於肉感美人，今年26歲嘅美澄衿依就係其中之一。

出生於日本福岡縣嘅衿依，係一位日美混血兒，五官標緻，氣質鬼鬼哋，但又帶有一種日本女仔獨有嘅萌系感覺！身材方面，衿依同好多洋妞一樣，胴體豐滿，唔止心口有對鮮嫩又彈手嘅重量級H奶，仲有個又圓又大嘅巨躉添！

活躍舞台界

以童顏巨乳為賣點嘅衿依，曾參加選美活動，獲得亞軍之後，開始喺寫真界走紅。原來阿妹一直對演戲好有興趣，本來諗住做舞台劇演員，但後來得到藝能事務所嘅賞識，要簽佢做藝人，點知喺呢個時候，身邊有朋友向佢大潑冷水，搞到佢勁唔忿氣，於是下定決心投身藝人行列，誓要威畀大家睇，之後就做埋寫真女優！

講真衿依喺影視圈嘅發展只係一般般，但喺舞台劇方面就相當活躍，演出嘅劇目一個接一個，最近喺《MIANEYO》一劇，嘗試大玩復古打扮，變身上世紀70年代嘅女性，仲會陀槍演出添！不過，喺筆者眼中，阿妹嗰對H奶先係最具殺傷力！