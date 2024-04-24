【是日通勝】

農曆三月十六

甲辰年 戊辰月 戊午日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、出行

忌：買田、動土、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：人緣與事業運皆下跌，需要檢討處事作風。

金牛座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

雙子座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

巨蟹座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業。

獅子座：運勢中規中矩，今天多用黃色對你有好處。

處女座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

天秤座：天無絕人之路，身處逆境也不應自暴自棄！

天蠍座：事業愛情兩得意，有甚麼計劃可放膽進行。

人馬座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

山羊座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

水瓶座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

雙魚座：告別不切實際的幻想，愛情上可取得突破。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 易破財

鼠：是日沖煞，幸好運勢不差，毋須擔憂。

牛：破財風險大，防患於未然是理財重點。

虎：事業發展向好，能及早洞悉潛在問題。

兔：判斷力差，今天有可能掉進騙財陷阱。

龍：桃花運較弱，專注於工作對你最有利。

蛇：工作運一般，積極性不足易遭人詬病。

馬：手腳易有損傷，出外活動要提高警覺。

羊：職場上不可輕視競爭者，須步步為營。

猴：人緣不錯，得到貴人提點，獲益不淺。

雞：財運欠佳，騙徒無所不在，小心中伏。

狗：多讚美伴侶幾句，感情關係會更牢固。

豬：運勢下跌，工作方面遇上一些煩惱事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

書房布置宜忌

近年在家工作成為趨勢，在書房工作的時間增多，其設計更加重要。

‧宜置於文昌位

如可以在裝修前請玄學家登門勘察，找出永久的文昌位當然最好，若未能成事，可以在流年文昌星的飛臨方向擺放書桌，再在枱面放四支富貴竹，便是最理想的文昌布局。如果剛巧睡房位於流年文昌位，該年亦可多用綠色或間條窗簾，有正面作用。

‧翠綠山景有利文昌

綠色有代表文昌的意思 ，亦有紓緩眼睛的功效，因此窗外如能望向翠綠山景便屬於優良景致。如果窗外的山峰狀似筆座，或是對向一支支煙囪，同樣有利讀書及進修運。

‧書桌擺放

書桌的擺放必須兼顧出入口及窗戶的位置，書桌與座椅皆要避開與門口正對、背對或側對。而且書桌最好靠牆而放，與門口位置並排或成斜角線皆為穩妥做法。因大部分人為右撇子，窗戶最好設在書桌的左邊，讓光源從左端進入室內，可防止造成手影。

‧顏色有講究

除了命格上的配搭，書房首選使用代表文昌星的綠色。另外，平靜心境的米色、淡黃色亦適宜。避免選用黑、灰或深藍色等較為深沉的顏色，以免產生悶悶不樂的感覺，加上深色有收窄空間之感，長期置身其中亦會減低工作及學習動力。