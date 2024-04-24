星玄｜雙子女王灝兒出埠搵商機　尋合作伙伴擬開海外分店

今日係4月24日農曆三月十六，幸運星係雙子座，財運最強，多勞多得，對營商投資都有利。雙子座嘅王灝兒（JW）同朋友夾份開咗間飲品連鎖店，繼上年7月上環第一間舖開張之後，今年初再喺尖沙咀開分店，榮升老闆娘嘅佢仲好有信心，相信唔使幾耐就可以回本，下一步仲打算衝出香港，喺英國同亞洲其他地方度開分店。

事隔數月，JW果然投資有道，佢嘅飲品店生意好，喺音樂節入面擺攤2日就有5位數生意額，早前佢接受訪問表示，已經計劃緊擴充業務，喺馬來西亞，印尼、菲律賓、英國等地搵緊合作伙伴，開設海外分店。隨後JW繼續講話，覺得今年自己幾叻，擴闊視野之餘，亦成長咗好多，敢做出唔同嘗試，所以出埠嗰陣都會四周望吓，有咩商機可以帶返嚟香港。現正同家姐一家人到澳洲嘅JW，下個月將孖吳業坤、譚嘉儀到美國紐約演出音樂會，相信JW均會把握每個機會，努力尋找啱心水嘅合作伙伴。

至於今日肖狗嘅朋友桃花旺，講多幾句讚吓另一半，感情關係會更加穩固。肖狗嘅陳法拉近年勇闖荷里活，拍過多套荷里活電影，令佢喺影壇嘅地位再次升呢，上個月法拉仲突然喺社交網，宣布生咗個仔同大女湊成個好字，依家仲休養緊嘅法拉，除咗要照顧小朋友之外，都要記得多讚美另一半，感情先會更好。