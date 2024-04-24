姚焯菲開演唱會當畢業騷　人氣輸Gigi心服口服

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）近日返港，看過炎明熹（Gigi）的演唱會後，大讚對方有天后風采，認為Gigi在隊內人氣最高合情合理，完全不介意，還講笑希望Windy、Yumi和自己能同時躋身做阿二。

近日Chantel趁學校放假回港宣傳新歌《Dreamscape》之餘，亦在準備下一首新歌：「啱啱錄完新歌，呢個主題逃避咗好耐，係情歌，想做番啱自己年紀嘅嘢，到依家大個喇！（準備可以談戀愛？）唔關事，係太耐冇唱情歌，我第一首派台歌《原來談戀愛是這麼一回事》都係情歌，互相呼應。」

Chantel趁今次回港，現身支持Gigi的《Gi-FORCE演唱會2024》，看後大呼感動：「上年Gigi開騷我有睇綵排，好感動，今次又好感動，佢真係大個咗好多，真係一個天后，以她為榮，連續開3場唔易，好開心佢完成到。（自己都想開？）之前有衝動諗過，呢刻要讀書先，畢業後一定會，希望下年啦！當送畀自己嘅畢業騷。」

平常心面對粉絲流失

談到網民經常將After Class成員作比較，Chantel表示不介意，認為每個人心目中的排名都不同，不會為此不悅：「Gigi係天后排第一係合理，我哋3個可以一齊第2？或者大家都第一？哈哈！」她直言近來長時間不在港，對音樂事業投入不多，只能自評6分：「我係忽略咗，有內疚感，但眼前學業好重要，唔代表我唔尊重事業，一樣好珍惜。（擔心資源畀晒其他隊友？）冇呢個感覺，公司上上下下都好錫我，冇見到對我唔公平嘅事，好感恩。」

而近來新女團頻出，被問到粉絲流失問題時，Chantel認為時間長了，流失無可厚非：「開心佢哋鍾意過我，相信之後粉絲一定會增添，今次返嚟發覺多咗好多新面孔，大人小朋友都有。」她還透露早前收到網民私信，指她的音樂有助緩解考試壓力，令她大感開心。

Hair：Hugo Poon

Makeup：King Yip

Venue：Mira Mall