東方日報C1：姜濤含淚道歉　認與AL有心病

日前男團MIRROR返港，「姜糖」及「神徒」疑霸位問題，在機場上演「MMA」激戰，連累姜濤及Anson Lo連日來疲於工作之餘又忙「拆彈」。生日在即的姜濤大爆衝突事件非首次，更冒着被指「扮嘢」之嫌，在網上帶淚道歉，又極罕承認和好友Anson Lo曾有心病傷了友情；翌日他大搞3,000人生日會時，得天公作美，即再展歡顏。

MIRROR兩大「上弦」成員姜濤及Anson Lo人氣愈高，各自的粉絲「姜糖」及「神徒」之間的敵意更濃，日前在機場疑為霸位而發生肢體碰撞，有「神徒」報稱受傷。由於事關重大，Anson Lo率先發聲表示擔心「神徒」安全；至於姜濤前晚與隊友Jer出席電影《12怪盜》謝票活動時，亦首度開腔提及「粉絲之亂」，表示兩日來不停了解事發經過，亦見網上有不少版本，但事情既已發生，惟有希望：「大家可以安全快樂去支持我哋，唔好有任何爭執或者碰撞。」又指事發後與Anson Lo商量過，同樣感苦惱：「唔知點樣做，呢件事發生唔只一、兩次，但好似一直冇辦法解決。」他語重心長希望粉絲：「大家不論支持我哋MIRROR或者係任何一個，希望以後每次見面都係愉快、平安、安心地去進行。」至於同日與Jeremy跑完九龍區謝票的Anson Lo，活動上應要求示範片中的武打動作，離開時又狂冧「神徒」。

前日忙完長達6小時謝票活動後，自稱「飯都未食」的姜濤突然於晚上開Live，捱餓繼續其「拆彈工程」，再次指與Anson Lo臨落機知道有事故而心灰，苦笑說：「始終離開咁多日，好掛住呢度，懷住開心心情返屋企，稍為抖一抖再努力出發下一站，但冇諗過發生呢啲事。」他長嗟短嘆公開道歉：「我有做得唔好嘅地方，我喺度同大家道歉。」期間講到眼濕濕要抖大氣平復情緒。

真性情無懼被鬧「扮嘢」

同時他又極罕談及與Anson Lo之間的矛盾，坦認：「我哋之間係有畀呢啲嘢影響到，出道短短5、6年就經歷咁多嘢，我哋係有互相唔理解，但後尾都知道大家係緊張我哋、錫我哋先有咁嘅事發生，好彩我哋依家係好好嘅朋友。」本月30日25歲生日的他，大談願望：「希望世界所有人有個將心比己嘅心態，世界係冇啱定錯，只係有唔同觀點、立場、睇法，可以唔認同人哋，但用人哋立場去睇，可能多份理解。」直播近尾聲時，他又謂可能會被鬧「扮嘢」，但自言不想做活在自己世界的藝人，所以不會逃避外界任何「聲音」。而他真情剖白期間，網民留言問：「你啲糖打人，你點睇。」亦有網民撐姜濤無辜：「兩批人都不知所謂。」亦有網民歸咎其公司管理不善。

而昨日在黃雨警告下，淋到變落湯雞的3,000名「姜糖」齊集海洋公園提早為姜濤舉行生日慶典，但他現身前突然停雨，令他回復好心情，不停甜笑揮手，但說話時又緊張到口窒窒：「經歷高潮低潮，之前有懷疑過下一個生日會你哋仲會唔會喺度。」又謂自知不足，覺得對不起大家，不過會提醒自己保持出道初心，即發放正能量表示：「會話畀嗰啲對我仲有負面諗法嘅人知，我會做得更好。」之後他獻唱新歌《好得太過份》時竟忘記歌詞，但「姜糖」照單全收，他用手機自拍與全場大合照，司儀提出經理人花姐可一齊影，但全場突然鴉雀無聲，尷尬到花姐轉身落台。

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