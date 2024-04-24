安記母親節呈獻　「鮑」愛禮每一天

【營業資訊】母親節快到啦，大家正苦惱母親節禮物，花束是母親節禮物代表禮物之一，早年安記曾推出「瑰麗花漾花膠花束」，廣受好評。今年重出江湖，「花膠滋補花束」更華麗、更搶眼、更巨大，配有大大片花膠及精選多款乾貨食材，包含雪耳、羅漢果、紅棗和猴頭菇等，名副其實睇得、食得、用得。花束配送花袋，方便拿取。花膠是女士養顏必需品食品，含有豐富蛋白質和骨膠原，媽媽食用後即刻年輕幾歲，更可愛迷人。收到仔女送的「花膠滋補花束」，當然即刻打卡呃Like或者拿出街Show Off一番，立即成為眾人目光所在。

快來安記預訂「花膠滋補花束」送給最愛的媽媽、另一半、婆婆嫲嫲，購買3紮花束，即送1盒即食鮑魚3隻裝（價值：HK$198），當晚即可加餸做大餐慰勞媽媽，為媽媽逢上花膠鮑魚盛宴。

花膠滋補花束

早鳥優惠：HK$458

原價：HK$598

優惠期：即日起-4月30日

此為預購產品，售完即止

此外，安記還精心預備一系列母親節禮物，包括母親節鮑魚花膠福袋（推廣價：HK$288、原價：HK$465）、母親節海味禮籃（推廣價：HK$798、原價：HK$988）及養顏滋補禮盒（3碗裝)（推廣價：HK$108、原價：HK$135），齊來為媽媽挑選一份窩心的禮物 。

母親節鮑魚花膠福袋

推廣價：HK$288

原價：HK$465

母親節海味禮籃

推廣價：HK$798

原價：HK$988

養顏滋補禮盒

推廣價：HK$108

原價：HK$135

母親節精選禮物

推廣期：即日起-5月11日

銷售點：安記各門市和網店選購