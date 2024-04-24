張家輝狂讚關詠荷不嬲都正　唔介意新片變網大

影帝張家輝、周勵淇及唐文龍昨天（23日）晚上現身九展，出席電影《超意神探》首映。受訪時談到今次扮演角色記憶力回異於常人，家輝笑說：「拍戲方面我覺得自己幾好，以前喺無綫拍古裝劇，一口氣背頁零兩頁紙對白完全冇問題，不過現實生活要處理自己嘅嘢，特別容易冇記性，呢個情況好多年前已經發生。（咁交晒畀老婆處理？）又唔係，佢都會問番我，總之記到就記啦，記唔到都冇辦法。」

談到早前關詠荷「復出」拍廣告，引來網民熱話，不少人讚她保養得宜，家輝自豪回應：「佢不嬲都係正。（喺屋企冇住佢都話正？）有呀，我真係同佢講妳老有老靚。（你把口真係好識氹佢。）我唔係氹佢，佢真係成日呈現到佢係一個好靚嘅人，唔見我成日收埋佢喺屋企咩？（讚自己好眼光？）都係佢好彩啫。（咁你有冇壓力？）我本身都係一個靚仔，有咩壓力？你哋唔係未見過呢啲混血兒呀？番禺溝廣州，哈哈！」

周麗淇去年被全被傳懷上第二胎，她笑答：「今日咪見到冇囉，真係冇，其實一個小朋友都幾好，暫時唔諗喇。湊住仔仔我已經好辛苦，因為全部嘢都係我自己搞，呢幾年根本冇晒工作時間，不過嚟緊佢升K2 ，我應該會出番嚟做嘢喇，可以返吓內地。（寧願湊仔定返工？）梗係返工啦。」

另外，《超》片於內地突變網大推出，家輝大方表示不介意：「我只係喺演員嘅崗位做演員嘅事，唔係負責決策，只係今次故事同人物富予嘅元素好豐富，我諗冇乜演員攞到呢個劇本唔想去做，而其他問題其實同我冇乜關係。（內地網民話『張家輝都拍網大』？）我一直都冇刻意唔做網大，網大都係演戲啫，即使電影、電視劇及舞台劇等等都係表演工作，我唔會排除以後再演網大，如果遇到令我好心動嘅劇本或班底，我都會接，會將呢啲嘢秤先。」

另外，有份參演《超》片的譚耀文因為有工作，而未能出席首映。他回覆表示：「呢個片係喺疫情嚴重期間接拍嘅，所以更加珍惜呢次機會，尤其今次家輝係唯一一個同我演對手戲嘅演員，所以隔離21日都覺得好值。同家輝合作過後，我就只係差周潤發一位影帝尚未合作過，希望快啲『集齊一套』啦。」