438纖食法　排走毒素輕鬆瘦小腹

讓不少女生困擾的小肚子除了是脂肪積聚外，也有機會是消化不良或便秘等問題所造成，尤其是經過大魚大肉之後，更容易出現水腫、腹脹和腸胃不適的問題。如果想減少腸道廢物囤積，打造健康的腸胃環境，不妨參考台灣營養師高敏敏早前分享的「438纖食法」，能夠加快身體代謝，還可以排走腸道廢物，解決小腹贅肉。

如果經常無法順利排便、排便量不多、擦拭時擦不乾淨的情況，就有可能有便秘問題，一直纍積大腸毒素，不但容易形成小肚子，還會讓皮膚狀況一起變差，出現暗沉、長痘痘等問題，因此定期排毒十分重要。想擁有乾淨腸道的話，可以參考營養師分享的「438纖食法」，也就是每天攝取4拳頭蔬菜、3拳頭水果、加上8杯250毫升的水。另外，每餐還要攝取1/3不精緻的全穀雜糧，例如南瓜、番薯、芋頭、紅豆、綠豆，等富含纖維的原型食物。除此之外，營養師也提醒大家，如果有便意就不要忍耐，建議找出適合排便的時間，養成定時定候上廁所的好習慣。

另外，除了飲食來改善便秘問題，日常生活也有些小貼士幫助排便更順利。第一，用小椅子踏腳，改善排便姿勢；第二，上廁所時少玩手機，否則會導致注意力不集中，反而會衍生痔瘡和便秘問題；第三，減少吃瀉藥或依賴性輔助品，治標更要治本，找出便秘原因才能有效改善。