油尖旺區防火委員會　三大策略　宣傳推廣防火工作

華豐大廈火警後，防火會有一系列的跟進工作，將感應照明燈和電筒交給消防處義工隊。

根據民政事務總署的網頁，地區防火委員會會積極推廣防火安全及其他有關大廈安全事宜，亦會在區內舉行有關防火及大廈安全的教育和宣傳工作，並與業主立案法團合力推廣並協辦大廈防火演習。

每個地方行政區，各設一個地區防火委員會，而油尖旺區防火委員會（防火會)在與油尖旺民政處商量後，決定三大範疇工作：包括少數族裔、火警演習及青少年防火教育。

而華豐大廈火警當日，防火會迅刻採購120個感應照明燈及100支電燈交給消防處義工隊，由消防義工代為在大廈公共位置安裝照明燈及向有需要的大廈居民派發電筒。火警翌日，再加購100個感應照明燈，由防火會羅主席和委員及消防義工上樓協助安裝。4月19日下午，防火會聯同民政處和油尖旺愛心慈善基金，為華豐大廈提供一次性緊急清潔服務，清走公共地方災後雜物，並進行消毒以去除梯間煙味和異味。同日亦安排向華豐大廈派發緊急採購的滅火筒和滅火氈，以加強保障大廈居民及提高住戶的消防安全意識。

4月22日，為響應消防處的「佐敦華豐大廈火災後跟進行動」，防火會一同參與向華豐大廈及附近舊式綜合用途建築物的居民派發單張，以加強他們的火警逃生及家居防火意識。此外，為幫助區內舊樓業主更有效處理消防安全指示，油尖旺民政處串連香港理工大學國際房地產及建築博士學位課程的團隊，將伙拍防火會推出"大廈主體實景圖先導計劃" ，以人工智能360度攝影測量技術，拍攝大廈內現場實景，配合消防安全（建築物）條例（572章）的要求製作立體實景圖，讓業主更清晰了解大廈的消防安全指示要求，協助業主更迅速處理有關要求。

羅主席指油尖旺有很多如華豐大廈的舊樓，內裏設有賓館和劏房等問題，油尖旺民政專員余健強建議新一屆防火會針對該等大廈做宣傳工作。防火會初步揀選了大廈結構類似及賓館林立的大廈，於5月上旬為該大廈居民進行火警演習，藉此更到位地向居民宣傳消防安全訊息及提升住戶的消防安全意識。

新一屆油尖旺防火委員會剛於4月換屆，羅家聰主席和部分委員， 早前跟油尖旺民政處及消防處商議後，訂下一系列防火宣傳及教育活動，主要包括5月下旬舉行 為區內大型少數族裔場地而舉辦的火警演習及消防大使暨救心同仁課程、7月舉辦"油尖旺區消防及救護青年團湖北交流團" ，以及向區內三無大廈居民派發防火三寶(即滅火筒、滅火氈及家居火警探測器）。

羅主席是上屆防火會委員會副主席， 他回顧2023年，防火會同樣協助政府推行一連串活動，包括尖沙咀中間道四級大火的全方位跟進行動，於附近街道派發防火宣傳單張，提升地盤工友和居民的防火意識、旺角塘尾道長輝大廈火警災後活動，即時於大廈附近派發防火宣傳單張，提升居民防火意識、並因應區內曾有排檔發生火警， 舉辦"政府跨部門新填地街排檔火警演習" 。

因應少數族裔曾於2020年在排燈節，燃點明火蠟燭發生火災，防火會得到油尖旺民政處贊助，多年來都採購電子蠟燭，透過區內少數族裔不同協會派發予族群， 呼籲少數族裔居民使用，避免他們在節日燃點蠟燭時引起火災。此外，油尖旺成立全港首隊「油尖旺區消防及救護青年團」，去年更前往大灣區進行創科/歷史文化交流團，行程包括參觀廣州天河區珠江東消防救援站，不單令青年擴闊眼界，也提升青少年的消防安全知識。

羅主席指很多人不明白地區防火會的工作，事實上，防火會職權範圍主要是協助政府宣傳及推廣防火安全的工作，因此，今年當然會繼續推行職權範圍授予防火會職能的宣傳教育工作包括每月向目標大廈派發防火三寶及舉辦火警演習。 此外，鑑於現時有很多大廈在處理消防安全指示仍有很多需要協助的地方，防火會希望可以略盡綿力，透過不同渠道去幫助這些大廈。

（資料由油尖旺區防火委員會提供）