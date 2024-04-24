魏浚笙生日出歌賀壽　竟唔記得同林明禎拍拖紀念日

獨立歌手魏浚笙（Jeffrey）相隔5個月，趁4月23日26歲生日的大日子，推出今年首支派台單曲《傢俬》，既是自己的生日禮物，亦是回饋一眾「咖啡豆」支持的誠意之作。Jeffrey表示：「由於歌詞內容相當沉重，望能成功演繹眼淚在心裏流的感覺，所以入錄音室之前反覆思考如何投入情緒，更一度感觸哽咽，最希望是感動自己之餘，也能感動大家，讓大家看到我的另一面。」

為了人歌合一，將《傢俬》中描述的境界完美呈現在觀眾眼前，Jeffrey邀得曾合作的「金馬影帝」謝君豪及「馬來西亞女神」林明禎重磅演出MV，共譜寫實的虐心故事，經理人Evelyn更首次擔任導演，合力送大禮祝賀Jeffrey生日！Jeffrey與林明禎在MV中飾演一對戀人，剛開始同居時過着幸福甜蜜的二人世界，然而生活的壓力、時光的流逝、遺忘的初心，卻令戀愛的熱度降溫，最終因為Jeffrey忘記拍拖6周年的大日子，觸發二人激烈爭吵，Jeffrey一怒之下更摔破當初一起購買的黑色椅子，明禎則獨自垂淚，二人層次豐富的演出，引領觀眾見證一段感情的「自然死亡」。

鏡頭一轉，飾演成熟版Jeffrey的君豪，神情落寞地獨自吃飯，期間憶起那些年與明禎共進晚餐的溫馨時刻，甚至出現幻覺，入夢的幸福笑容與夢醒的失落，在影帝君豪的神級演繹下，心痛的感覺更是難以言喻。最後君豪哥於修理曾經扔掉的黑色椅子時，睹物思人。

Jeffrey說：「為了趕在生日正日推出，只有幾天的時間準備，幸好君豪哥與明禎爽快答應出演，才能成就MV趕得及面世，最感謝大家願意相信首次擔任導演的經理人，不但情義相挺，更交出好戲連場，一切在心中！其實我私下跟君豪哥亦師亦友，能夠邀得影帝飾演成熟版的自己，與有榮焉，但正正因為這樣，我們反而沒有對手戲，相當可惜呢！不過能夠再次見識到君豪哥的演技，那個幸福與清醒的一秒情緒轉換，令現場人士拍案叫絕，絕對是賺凸了！」

至於明禎的大力支持，同樣令Jeffrey感動不已，他說：「因為明禎經常到處飛，能夠碰巧夾到檔期已是幸運，最興奮是能夠跟她拍攝情侶吵架的場口，明禎也相當期待這一場，加上她跟君豪哥有一場對手戲，所以明禎讚我一次過滿足了她的兩個願望呢！」