小S大女攻讀美國頂尖大學　社恐人格點解決？

藝人小S（徐熙娣）同許雅鈞結婚18年，育有3女，當中大女許曦文（Elly）今年1月滿18歲，據知情人士透露，原來Elly今年將前往美國留學，且已如願申請上美國名校，被大讚顏值高又有學霸頭腦。用心栽培女兒嘅小S，此刻心情雖有不捨，但勢必驕傲又感動。

知情人士透露，Elly係學霸等級，據知申請上南加州大學（University of Southern California）、加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。Elly曾透露自己對商學院有興趣，高中時因為選修經濟課程，因而對商學院嘅行銷頗有興趣。呢兩所大學嘅商學院都係世界頂尖，Elly先前轉發朋友帖文，亦證實咗佢留學地點就喺美國。

不過Elly曾透露自己有社交恐懼，先前拍《聰明鎮》入劇組，佢對演員們相處交流最有壓力，即將赴美國展開全新生活嘅佢，一定係一個好有挑戰性嘅決定。

對此，小S向台媒承認阿女將到美國名校升學：「是的，Elly確實被柏克萊大學和南加大錄取了，她一直以來在學業上都很努力，學校成績都維持的非常好。」對長女即將赴美念書，小S認為：「會陪她去安頓，心情很替她開心又捨不得！」