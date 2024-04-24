【簡潔生活學】積極態度面對未來

香港人一向出名夠拚搏、節奏急促，但近年有不少報道，指商店陸續現執笠潮，港人紛紛北上消費，認為內地購物或飲食，性價比高，價錢平服務又好，我作為香港一分子，感到難過又激氣，因為港人都不撐自己，但同時間，港人又實在不爭氣。

我自己做生意當然明白，香港租金超貴，加上燈油火蠟人工，成本高企，收費提升下，自然令競爭力下降，但論服務，其實還有大大改善空間去留客，我也親身領教過部分服務人員，態度散漫，愛理不理，不要說旅客，我也不能接受。

香港的拚搏精神為甚麼好像消失了？其實近幾年，香港面對疫情、政治、移民潮等問題，大眾對未來都缺乏信心，四周瀰漫着悲觀或消極情緒，但正所謂「開心又咁過，唔開心又咁過」，一直抱持「消極態度」做事，都改變不到環境，不如先調整好自己心態。

正如我們做收納，幫客戶整理家居，環境一定是雜亂，假如我們也用這種心態去整理，只會愈執情緒愈差。只有積極行動，有系統地去處理，最終都會得到成功，將混亂的環境整理得妥當。

我相信努力一定會得到回報，如上周我們公司就獲得某商業平台頒發《年度最優秀專業收納服務獎項》，這是一個肯定，所以我跟團隊，會繼續用正面樂觀的心態，做好收納服務及講座，幫助各階層人士，將家居整理得井井有條，打造一個舒適環境，讓心情變得美好和積極，以吸引力法則，招來美好的將來。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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