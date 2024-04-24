艾力寶雲咖啡店被反以色列示威者逼講口號　發火搶走手機

面臨《Rust》片場槍擊案審訊的美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin），前日（22日）於紐約一間咖啡店遇到網名為「Crackhead Barney」的非裔左翼份子女網紅，參與反以色列示威的她，一邊以手機對住艾力拍片，一邊逼他說出「解放巴勒斯坦」與質問他為何殺死女攝影師：「你做乜殺死個女士？你殺咗個女士，又唔使坐監。唔使坐監呀艾力。你擺咗個無辜嘅人坐監呀，艾力寶雲。解放巴勒斯坦呀艾力。只係講一次，我就會放過你。我會放過你，我發誓。」

艾力不勝其煩，走到咖啡店門口請Crackhead Barney離開，對方不從，艾力就表示會報警求助。Crackhead Barney爆粗說：「X以色列。X猶太復國主義，唔該你講出嚟。」艾力向店員求助後，忍無可忍，突然出手搶去Crackhead Barney的手機，中斷約1分鐘的影片，並行落樓梯離開咖啡店。Crackhead Barney不斷嘗試搶回手機，糾纏一輪，最終艾力歸還手機，憤而遠去。大部份網友都認為該名左翼份子太過火，就算平常不撐艾力，今次也會撐他。