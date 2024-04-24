Anson Lo派心冧「神徒」　容祖兒預告明年香港開騷

人氣男團MIRROR成員Anson Lo近日被神徒及姜糖的兩派粉絲衝突搞到頭痕，而今日他收拾心情，現身電台宣傳新歌《深閨》，一口氣錄製了3、4個訪談節目，約於下午二時許離開電台。

大批神徒聞風而至，有指部分數日前前已現身「霸頭位」於電台門外守候。當Anson Lo步離電台時，全部陷入瘋狂狀態，大叫偶像名字吶喊助威。由於因工作趕時間關係， Anson Lo表明今日不會簽名，但沿途有向粉絲打招呼及閒聊幾句。不少神徒為他準備了禮物，Anson Lo禮貌地親手接過，再交由助手代為保管，助手要分批將禮物運上保母車，滿載而歸！臨走登車時他不忘轉先派心，再搞到全場起哄，而不少粉絲眼見偶像離開，亦不期然「開路」及追車，幸場面未見混亂。

另外，天后容祖兒亦現身會合唱片騎師謝茜嘉拍節目。祖兒一身七彩上衣打扮相當醒神，據悉4月29日其新歌《9秒9》將正式派台，故今日有時間便做宣傳工作準備。這是祖兒3年前繼《煙花紀》後再有新作，興奮心情可想而知。談到接下來工作，祖兒謂：「7月會喺澳門舉行演唱會。（香港呢？）應該安排喺明年。」而其有份的綜藝節目《因為是朋友呀2》昨正式推出，於內地熱度不錯，令台前幕後打了強心針。