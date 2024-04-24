陳自瑤自認拍綜藝有得着　黎諾懿爆老婆要求高

由黎諾懿、賴慰玲、陳自瑤（Yoyo)主持的無綫節目《香港婚後事》，今日於將軍澳電視城舉行記者會，節目邀請了吳若希、姚子羚、羅子溢、李丞責、單立文、胡蓓蔚、連詩雅等嘉賓探討婚姻愛情關係。

節目模式為主持人與嘉賓一邊Glamping一邊對談，賴慰玲更難得放鬆一下自爆飲醉，她指嘉賓中印象最深是吳若希，大家都覺得她御夫有術，實際上是他們的相處模式，夫妻間相當恩愛。黎諾懿則對智慧十足的李丞責以情感角度分享夫妻關係印象最深。而Yoyo就相當欣賞單立文與胡蓓蔚互窒的相處方式，感覺到他們相處得很開心，更大讚單立文不單止Man亦是好男人。賴慰玲又大讚羅天宇是暖男，明白他為何會如此受女仔歡迎，眾人又笑言在節目中向「女神收割機」進行大逼供。

講到主持節目後對自己的婚姻可有得着？慰玲直言婚姻關係有所增長，因為3日沒見老公，很掛住對方。諾懿則笑說：「更差，因為太太對我要求好高，涉及太太嘅題材更加要小心，相信節目播出時太太會同我一齊睇，然後找錯處，人哋老公係點，嗰兩星期會好大壓力。不過，如果呢十幾年冇佢嘅鞭策，我都係一嚿垃圾。」Yoyo則指對每位藝人的分享亦有所得着。