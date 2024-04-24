本日日本：甜點品牌再聯乘　食皮卡丘及伊貝落肚

《寶可夢》（Pokémon）的魅力沒法擋！日本甜點品牌銀座Cozy Corner再度與《寶》聯乘，以人氣角色「皮卡丘」及「伊貝」為概念，推出一人享用的「皮卡丘朱古力香蕉蛋糕」，及以伊貝不同的進化為設計靈感的9款蛋糕組合「伊貝與朋友精選蛋糕9件裝」。前者在鬆軟的海綿蛋糕內加入香滑的朱古力忌廉，面頭放上皮卡丘造型的香蕉忌廉，外形可愛。至於蛋糕組合則嚴選了9種伊貝進化形態為靈感，製作出顏色繽紛的蛋糕，分別有乳酪風味慕斯及士多啤梨風味海綿蛋糕（仙子伊貝）、蘋果果醬鮮忌廉撻（火伊貝）、白朱古力鮮忌廉蛋糕（冰精靈）、香蕉鮮忌廉朱古力蛋糕（月亮伊貝）、朱古力焦糖鮮忌廉撻（伊貝）、士多啤梨鮮忌廉蛋糕（太陽伊貝）、檸檬梳打啫喱（水伊貝）、開心果風味海綿蛋糕卷（葉伊貝）和菠蘿果醬熱帶慕斯（雷伊貝）。兩款產品即日起至5月下旬發售。此外，凡購買9個裝蛋糕，即可獲得「寶可夢蛋糕圖鑑 Vol.2」小冊子，詳細介紹了蛋糕的風味及外觀。特別設計的外盒亦印上了9個角色，喜愛伊貝的朋友必買！