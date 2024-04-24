許美靜開騷歌迷鬧爆敷衍　經理人回應：真情流露

憑歌曲《明知故犯》而紅極一時的新加坡歌手許美靜，神隱娛樂圈逾20年，最近在南京舉行見面音樂會，怎料，現場觀眾因不滿音樂會內容太敷衍而高喊退票。由網上流傳在100分鐘的表演影片可見，許美靜只唱了半小時歌，部分經典歌交由樂隊代唱，跟觀眾的互動環節近一小時，比唱歌時間還要多，因此讓觀眾大失所望。

近日，許美靜的經理人團隊就相關指控作出回應，表示音樂會有達到最低曲目15首歌的要求，許美靜獨唱了11首歌，表演嘉賓唱了3首，而許美靜亦有與嘉賓合唱1首以及跟觀眾大合唱3首歌，合共18首歌。同時解釋到安排嘉賓是為了讓許美靜有空檔換衣服，亦承認低估了觀眾想聽原唱歌手獻唱經典歌的期待，又表示沒想到互動環節對觀眾而言太過冗長，承諾以後會作出調整。

至於有人指許美靜「狀態飄移」，經理人團隊解釋部分歌曲的Key是設定給嘉賓，不是許美靜的Key，因此讓她出現狀態不佳的情況，又澄清許美靜是全程開唱真唱，並無請人代唱。而在互動環節中，隨機抽選歌迷是真實的，互動交流也是許美靜真情流露，並沒有預先安排、演練、作假，又指當下已發現音樂會的不足，但網上一片罵聲和真假指控，也是始料不及，並為此作出致歉，會虛心接受所有善意的批評與建議，強調：「非常珍惜和尊重每一位歌迷，非常重視並盡心盡力對待每場演出，不存在任何取巧或欺騙意圖。」但依然有不少網友認為許美靜無論身體還是精神，仍未準備好開個唱的準備。