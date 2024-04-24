周殷廷執導電影　視后佘詩曼：好耐未睇過咁正嘅劇本

歌手周殷廷(Yan Ting)下會將在九展舉行首個個人演唱會，除了唱歌，YT亦有導演癮，過去曾為自己的歌曲拍攝MV，包括《Want》、《意外現場》、《自我催眠》以及新歌《三生有幸》都是由他親執導。他又有替其他歌手拍MV，如AGA的《3AM》、《Superman》、Gin Lee的《幸福門》、《日出時讓街燈安睡》以及MIRROR的《ASAP》等。今天他宣布將首次執導電影，以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為籃本，開拍全新故事《雨夜之徒》。YT表示:「這部電影籌備多年，2018-19年我無得唱歌，遇上監製陳穎倫，佢話有睇曬我嘅作品，問我係咪想拍電影，如果想就一齊去做呢件事。我哋花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》嘅劇本。」他指「雨夜屠夫」當年轟動一時，新戲不是翻拍案件，而是一個全新開創的故事，如果此案件發生在今天又會怎樣？肯定會帶來好大衝擊。YT曾修讀電影，對心理學、犯罪片及懸疑片都很有興趣，一直覺得自己的電影語言也會是這個方向，開心能夠達成這件事。至於演員方面，暫時賣關子，只透露是很重份量的演員，近日連視后佘詩曼也在監製陳穎倫的社交網留言讚：「好耐未睇過咁正的劇本!」似乎相當有興趣。阿佘接受東網訪問時謂：「我同監製好熟，知佢個劇本度咗幾年，每次見面我哋都有講起，個劇本的確好好，但選角方面我就冇參與嘞！」