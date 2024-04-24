劉俊謙范少勳曖昧互動　「肉帛相見」印象難忘

藝人劉俊謙與范少勳出席新片《我在這裏等你》的台北記者會，兩人於片中合譜曖昧感情，為配合角色，二人於記招上即席擺起不少親密甫士，互相擁抱之餘，又齊齊擺心心手勢，戲裏戲外都非常有默契。

席間二人分享拍攝趣事，阿謙與范少勳同聲對首場對手戲已要他們「肉帛相見」分外難忘，當時二人僅穿內褲上陣，單看畫面非常養眼，而兩位埋位前亦不忘充肌，阿謙現場猛夾胸肌，范少勳則拿啞鈴狂練，阿謙回憶當日拍攝感覺清涼：「蠻奔放的，平常褲子裏都是汗，那場戲都沒有汗。」不過他們透露當天最辛苦其實是「皮不能皺」，因導演鄧依涵在現場多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，奈何坐著的時候肚子難免會跑出來，阿謙笑指根本全程都在憋氣：「所以我們看起來都很喘，很像做完大量運動。」戲中二人有親密場面，有記者就問到會否邀請另一半蔡思韵欣賞電影，阿謙搞笑表示：「我要想一下，我怕她會覺得是真的！」

阿謙與范少勳於拍攝時亦分別遇上意外，范少勳不慎打碎玻璃門，被碎片割傷左臂，阿謙在海邊拍攝時，則因踩空撞到下巴，縫了10針，二人身上的紗布一直貼到煞科，阿謙說要特別感謝後製人員：「到現在都還有疤痕，辛苦後製組了，要一直把美容膠帶修掉。」