陳曉東開入行30年紀念騷　拍海報被人剝衫

歌手陳曉東（東東）宣布啟動入行30周年紀念《Reflection心有獨鍾世界巡迴演唱會》，於30日在廣州舉行演唱會啟動儀式，並會於發布會當日公布場次及日期。日前他進行演唱會海報拍攝，東東戴上一個白色像雕塑的通窿高領頸箍，甚具時尚感。對於演唱會海報拍攝概念，陳曉東表示：「海報概念由我和導演一起談的， 設計師Koyo特別設計一款3D打印的neck piece，其實最初這個模型訂做起來很費時間，廠商為了保持質量，又要打印又要拋光，結果出來太大了，因為最近忙於開會籌備演唱會，所以也未能親自去度身訂造，size做太大了，無法與其他服裝一起穿，拍海報的時候惟有盡量調角度。」拍攝花絮視頻中，他被導演要求脫掉外衣拍攝，他笑言第一次拍海報被人剝衫，只能一邊影一路尷尬笑，打算會拍黑白兩款海報，現在先出第一款，並計劃推出紀念品送給長年支持的歌迷們。

據知發布會當天，也會同時舉行歌迷見面會，東東表示知道好多歌迷都想來發布會，所以大會會在會場舉行簽名演唱會海報環節，又會有紀念品答謝。演唱會前夕，東東透露正準備推出新歌：「目前在灌錄新歌曲，希望盡快製作完畢可以在這次演唱會發表新曲，入行以來有喜、有悲、有歡笑、有感動、有風雨和有忍耐，也獲得了很多歌迷多年的厚愛與支持。想大家一起來紀念一吓。」並透露演唱會會在香港、台灣、星馬等地演出。