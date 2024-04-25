張可頤挑戰演女醫神　雙視帝傍實

視后張可頤將於5月返娘家拍攝重頭劇《巨塔之后》，此劇被譽為醫療界的《新聞女王》，據知向來甚有要求的她之前看過多個劇本，精挑細選下才答應接拍。劇中挑戰演心臟外科醫生的她正努力做功課，更要求國語版原聲上陣。

去年無綫台慶劇《新聞女王》贏盡口碑及收視，成功令視后佘詩曼、視帝馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷等人氣更上一層樓，眾人四出掘金，工作冇停手。而原班人馬的《新聞女王2》已鐵定於年底開拍，網民都甚表期待。不過，據知另一視后張可頤相隔12年即將回巢無綫拍攝被指是醫療版《新聞女王》的新劇《巨塔之后》，此劇總監製跟《新聞女王》同樣由鍾澍佳擔任，而他首部監製的劇集《難兄難弟》就是跟張可頤合作，二人多年後重逢，定必火花十足。

張可頤曾被譽為「TVB千禧年代五大當家花旦」之一，2003年她憑《九五至尊》奪得視后，於無綫最後一劇是2012年的《天梯》。近年她亦參演過不少電影，包括《低壓槽》及《臨時劫案》，據知無綫一直有找她回巢拍劇，她亦看過多個劇本，最終選擇了《巨》劇作為回巢作。今次夥拍的男主角為視帝陳展鵬，另一視帝馬國明、蕭正楠及首次為無綫拍劇的鍾鎮濤會客串坐鎮演出，其他主要演員包括陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康及蔣家旻等。劇中有些主要戲份亦會移師到歐洲取景拍攝。

狂睇戲做功課

張可頤接受東網獨家訪問時，坦言今次回巢很大關係是因為鍾澍佳的誠意，對於首次挑戰演心臟外科醫生角色，她一直都在做功課，亦看了不同地方的醫療主題電影，她謂：「當然呢套劇同內地平台合作，資源、故事創作都好吸引，同埋今次粵語版同國語版我都會爭取原聲上陣，內地啲粉絲都成日問我幾時自己配音，想聽番我把聲，呢樣嘢我已經同無綫爭取咗。」

眾所周知張可頤向來要求甚高，她直認不諱：「我自己不嬲要求高，對白上嘅精準、細膩度都不斷有要求，佳仔都知我要求高，因為我哋太熟，所以好多嘢都敢直接向佢提出，大家切磋、商量，佢都好好，好接受我嘅建議。」問到是否很多手術場口要應付？她謂：「之前我都諗過要唔要搵個心臟科醫生去了解啲手術程序係點，或者搵個專人同協助人員幫手，不過今次手術戲好似唔太多。」

男主角陳展鵬於劇中飾演跨國銀行負責人，戲份主要圍繞張可頤及劉佩玥。展鵬受訪時坦言還未知角色怎樣：「我以前拍《法證先鋒III》時同可頤合作過，其實我仲未知自己演咩角色，不過如果有機會做醫生都唔錯，之前一直都拍動作戲，比較吃力同容易受傷，不過做醫生都唔簡單，可能要好多手技同考記性，醫學方面都要多啲認識。」而陳煒於劇中飾演跨國投資集團主席，她謂：「好開心可以有份參演呢個大型劇集，我未同張可頤合作過，所以非常期待，今次角色對醫療集團都有份投資，劇中係非常有錢，所以都係一個幾重要嘅角色。」

劇中其他演員都是圍繞這個醫生家族，全部是醫療精英。鍾鎮濤是整個醫療集團最高領導人，劇中兒子馬國明及蕭正楠都是專業醫生，二人的太太吳若希、劉佩玥分別是兒童心理學名媛及專打醫療事故官司的律師。馬國明受訪時謂：「我未收到正式通知，今次我唔係主演。（會否期待同可頤合作？）都期待㗎！未合作過嘅都期待，希望大家有新嘅火花！」說到劇中吳若希飾演他的太太，他謂：「吳若希我都未合作過，如果係真嘅一定會畀到觀眾新鮮感。」