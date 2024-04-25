星玄｜金牛女莊思敏為好姐妹慶生　揸機影相兼打燈一對手包辦

今日係4月25日農曆三月十七，幸運星係金牛座，愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。金牛女莊思敏近年中港兩地走，甚至捐窿捐罅四圍直播，早前佢應邀到日本出席活動，5日行程快閃大阪、京都同神戶，唔單止豪玩豪食，仲被安排入住「七星級」酒店，莊思敏你成日都去唔同嘅地方，認識唔同嘅人，如果有合心水要勇敢表白呀。

日前，「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）舉行29+1 Aerobic主題生日派對，作為好姐妹嘅莊思敏以休閒運動服飾，配上螢光綠西裝外套現身，十分搶眼。期間，莊思敏更化身做攝影師，一手揸機影相，另一隻手打燈，幫壽星女同其他好友們影靚相，仲留言話：「你看我多努力」，一句怨言都冇，果然姐妹情深。

至於是日最旺生肖係馬，事業上敢於接受新挑戰，易取得突破。陸劇古裝男神成毅就係肖馬，去年憑劇集《蓮花樓》而人氣飆升，上月佢同李一桐再次合作，拍攝新劇《狐妖小紅娘王權篇》，劇集花絮亦隨之曝光，並大晒唔同時期嘅造型，唔少網民睇到之後，都紛紛表示男帥女美。而成毅早前為護膚品直播，短短半小時就賣出300萬人民幣銷售額，可見佢嘅人氣同吸金力有幾強，如果成毅拍時裝劇，相信有唔少粉絲都會好期待。