【是日通勝】

農曆三月十七

甲辰年 戊辰月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：理髮、平道、飾垣

忌：動土、安床、作灶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：桃花運急跌，但事業運轉強，宜專注工作。

巨蟹座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

獅子座：模棱兩可的態度要戒，以免變事業絆腳石。

處女座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

天秤座：認識一位具吸引力的異性，戀愛運現曙光。

天蠍座：自信心不足，易被別人的閒言閒語所動搖。

人馬座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

山羊座：有些事難獨力處理，宜找人幫你一起解決。

水瓶座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

雙魚座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 桃花弱

鼠：健康運平平，飲食要均衡，不宜偏食。

牛：是日沖煞，面對感情問題易做錯決定。

虎：言行要檢點，否則有可能惹上爛桃花。

兔：財運上升，一分耕耘可換來三分收穫。

龍：支出增多，需要檢討和調整理財策略。

蛇：很適合開展投資計劃，獲利機會不俗。

馬：事業上敢於接受新挑戰，易取得突破。

羊：安守本分，不多管閒事就不會有麻煩。

猴：運勢變好，工作順利，人際關係和諧。

雞：說話要有分寸，以免因失言而得罪人。

狗：已婚者要檢點，面對誘惑須保持清醒。

豬：工作運一般，專注力不足，做事易分心。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

長命鎖

長命鎖是一種傳統的祈福物品，通常由金屬製成，如黃金、白金或銅，並以細緻的工藝和精美的紋飾裝飾，在設計上有點類似傳統的鎖，但具有特殊的意義，象徵長壽和幸福。

長命鎖由多個環連接起來，形成一條長鏈。每個環都代表着一個人的生命，而鏈則象徵整個家族或社群的連結和長壽。人們相信，如果將長命鎖佩戴在身上或懸掛在家中，可以帶來長壽、健康和幸福。

在一些文化中，長命鎖被視為一種傳承的象徵。家族中的長輩常常會將長命鎖傳給下一代，以保護和祝福自己的後代。這種傳承代表着家族的連續性，以及對家族成員的幸福長壽作出祝福。

除了象徵長壽和幸福，長命鎖還具有裝飾性，被視為一種珠寶。許多長命鎖的設計都非常精美，鑲嵌了寶石或其他珍貴材料，使它成為一種既有神聖意義又美觀華麗的飾品。

長命鎖是一種具有象徵意義和祝福效果的飾品，不僅代表着個人的長壽和幸福，還象徵着家族和社群的連繫與傳承。