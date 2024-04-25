娛圈單打︱同場相見不相識 第時再打友誼賽

情人分手，再見亦是朋友，還是再見不如早抖？嗱，緋聞男女吳卓羲同菊梓喬，由被傳撻着到分手，兩人從未正式表態。日前「唱K」好兄弟林峯主演的電影舉行明星好友場，吳卓羲和菊梓喬世紀同場現身，惟兩人視對方如透明，全場零交流，連視線交集都冇！

好明顯，兩人再見不是朋友。菊梓喬近排甚至揚言「乾到裂」，非常恨拍拖，仲話要搵婚姻介紹所幫手，就算細過自己的小鮮肉都唔介意，記者一提起吳卓羲，伊人即喊驚。想當年二人緋聞傳得最烈之際，菊梓喬每被問及同吳卓羲發展成點，總係表現得甜絲絲，跟現在的態度有若天壤之別。

至於吳卓羲，由始至終避談菊梓喬，就算當年自己手痕，在社交網Tag菊梓喬而引爆戀情，「唱K」都係態度曖昧；最高調一次，要數2022年菊梓喬在中環出騷，吳卓羲帶同家人前來捧場。可惜吖，甜蜜的時光過得特別快，二人終於講Bye Bye。

雖然緋聞告一段落，但二人事業繼續有所發展。菊梓喬告別前公司及大台後，跟舊老闆過檔新唱片公司，現時在大台播放的《逆天奇案2》亦有擔演一角。吳卓羲則中港兩邊走，自參演內地綜藝騷《披荊斬棘的哥哥2》後大受歡迎，近年更參演不少內地電影。

「唱K」難得在港現身電影活動，跟楊茜堯和林峯同場，不期然勾起觀眾對《大唐雙龍傳》的回憶殺。冇咗菊梓喬一樣不愁寂寞，日前佢忽然提起已淡出的徐子珊，表示跟對方失聯，很是掛念。當年二人合作拍劇曾傳緋聞，唔通想約子珊得閒打番場友誼賽？