Ian與許恩怡再續前緣　但最愛還是Hellosss

早前男圑MIRROR飛抵英國舉行巡唱，成員Ian（陳卓賢）趁空檔時間於倫敦拍攝最新單曲《Thank You Postman》MV，當中的情節，正是上一首作品《Lost at first sight》的延續。故事講述一對情侶各自追逐自己的夢想或目標而分隔兩地，但心靈上依然形影不離，並憑藉寫給對方的信件聯繫感情，而郵差為這段情扮演重要角色。

現在資訊科技發達，Ian現在都不會寫信，但他說：「我以前有寫過信，但寄就比較少，因為多數都係親手畀，我唔係一個好擅長用言語去表達自己嘅人，所以過去會選擇寫信。」雖現少了寫信機會，但問到在英國巡唱時，若要寄出一封信，他會寄給他的粉絲Hellosss（粉絲暱稱）說：「希望佢哋都接收到呢封信，雖然我唔喺香港，但都收到佢哋對我嘅支持，呢封信係回饋番呢份愛畀佢哋。」

因為要到英國開Show，Ian出發前忽發奇想，他說：「既然一場嚟到，睇吓會唔會安排到少少時間拍到MV一啲片段。」歌曲是講述情侶兩地相思，而事有湊巧，《Lost at first sight》的女主角許恩怡（Natalie）則身在香港，兩人的現實情況剛巧配合歌曲內容，所以二人各自分開拍攝，香港及倫敦穿插於MV畫面之中。

由於在英國行程緊密，Ian當日從香港飛抵倫敦，便立即投入MV拍攝，他坦言都有點吃力：「第一次嚟倫敦，一落機就拍攝，因為Jet lag，都幾辛苦，呢種感覺令我諗番起當日拍攝《正式開始》MV，又係拍完劇就搭通宵機去日本，又係去到就即刻開始拍，係好攰，依家喚醒咗當時嘅記憶。」他更搞笑道：「唔得喇，好攰！我依家已經想瞓覺。」

難得身處異地，除了拍攝MV外，Ian可會在旅程中尋找創作靈感？他說：「又好少去尋找，有陣時係突然有啲嘢出咗嚟，多過主動去尋找。我搭飛機多數唔係好瞓到覺，所以反而係喺飛機上面，我都有寫到一首歌出嚟。」今年音樂系列作品已來到第二章，被問到將會有多少個章節，他大賣關子道：「大家要密切留意，即係好似睇一套電影，譬如《哈利波特》，如果一早知道幾多集，就大概知道劇情點樣發展，但我想大家一路追一路期待會好啲。」

另外，Ian返港後，工作浪接浪，日前為參演的圑隊電影《12怪盜》謝票外，又出席專屬其Fans Club謝票場向Hellosss大派「情書」，氣氛超甜蜜，還相約Hellosss們預留6月9日與他共慶31歲生日，令不少粉絲大叫心臟被他甜蜜連環重擊，快招架不住。

Ian在回答Hellosss問題時，笑說自己十分渴望得到「輕功水上飄」技能，小時候以為學功夫就會識輕功，但長大後才明白能在電影中飛天遁地，全靠劇組工作人員安排的「威吔」，又指如果有機會接拍古裝片，定要一嘗身懷絕招，可在空中飛翔的超現實感覺。他談及7月將於亞博舉行首個個人演唱會，Hellosss即大叫已準備就緒，屆時組隊入場支持。